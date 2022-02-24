NBA／招募KD惹惱前隊友 嘴綠：Barnes不邀我去他的婚禮
2015-16賽季結束後，金州勇士衛冕失敗，Kevin Durant在那個夏天決定加盟灣區，外界相信「嘴綠」Draymond Green在這之中起到了關鍵作用。近期這位明星大前鋒也在自己的節目上爆料，聲稱正因為如此Harrison Barnes一直對自己有所不滿。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-24 09:50:34
Barnes是初代「死亡五小」的一員，曾經隨隊拿到2014-15賽季的冠軍，但在隔年總冠軍賽上，他面臨壓力卻大失常，無法命中外線空檔。該系列賽的最後3場比賽，他32投5中，命中率僅15.6%，勇士在1:3領先的情況下被逆轉。
季後，Barnes被交易送去達拉斯獨行俠。在Green最新一期的《The Draymond Green Show》節目上，他覺得前隊友把Durant加盟勇士一事歸因於他，並且因此對他不滿。
「我覺得Harrison Barnes直到今天都因為KD來到這裡，而對我感到不滿。」Green表示，「因為我在車裡對著Durant哭的那個故事，他對我有些私人的情緒。他邀請了Stephen Curry和Klay Thompson以及期他所有人參加了自己的婚禮，唯獨沒有邀請我。」
不過Green強調自己從來沒有和球團表示要交易掉Barnes，也直言Barnes後來因此得到了大合約，這是他在勇士很難得到的，因此認為對方沒必要針對自己。
其實無論Barnes在那個系列賽打得怎樣，有或著勇士該年有沒有拿下冠軍，一旦Durant決定要加入，不會有哪支球隊能拒絕這樣的請求。