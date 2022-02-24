烏克蘭籍配偶來台傳卡關 外交部：依指揮中心規定辦理
在俄羅斯軍隊以「維和」為由，出兵烏克蘭東部後，烏克蘭政府宣佈進入緊急狀態，傳出烏克蘭籍配偶來台依親遭到主管單位刁難。對此，外交部今 （24）日解釋表示，國人若與烏克蘭籍交往對象若還未完成當地結婚程序，依法雙方尚不具婚姻關係，因此無法適用中央流行疫情指揮中心有關開放我國人外籍配偶入境及簽證作業規定，據以向我駐外館處申請依親居留簽證來台。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-24 10:13:01｜2022-02-24 10:15:29
基隆市議員張之豪在臉書發文質疑，在烏克蘭的台灣人，若有緊急事務，還要跑到在俄羅斯的台北駐莫斯科代表處才能辦理，這樣對嗎？立委林靜儀也留言表示，烏克蘭外籍配偶也需要到俄羅斯代表處，這時候根本荒謬。
針對民意代表關切國人烏克蘭籍未婚妻取得依親簽證所遇問題，外交部發布新聞稿表示，烏克蘭籍配偶申請來台依親簽證必須先經面談程序，以維護我國境安全，並確保婚姻當事人在台灣的權利義務關係
外交部指出，我國國人與烏克蘭籍交往對象如果還未完成當地結婚程序，依我國涉外民事法律適用法，雙方尚不具婚姻關係，因此無法適用疫情指揮中心有關開放我國人外籍配偶入境及簽證作業規定，據以向我駐外館處申請依親居留簽證來台。
外交部表示，為因應烏克蘭局勢變化，外交部已與部分當事人取得聯繫，將持續關心目前仍留在烏克蘭國人的需求，並在瞭解確認當事人實際情形後，視個案需求及當地狀況，研議提供協助的具體方案。另針對烏克蘭當前情勢，有關烏克蘭領事相關業務，如護照、簽證及文件證明業務，外交部將考量國人安全、查證可能及交通許可等因素，指定鄰近的我國駐外館處暫時兼理。