逾3成教育業領嘸加班費！2職業盼「增加工時」

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根據調查，110年勞工對整體工作感到滿意的比率為72.5%，較109年上升1.3個百分點，感到普通者占25%，感到不滿意者占2.5%。整體工作感到滿意者對各項工作環境滿意比率，以「性別工作平等」之97.4%最高，其次為「同事間的相處與友誼」之95.7%，「工作場所」之94.4%居第三；整體工作感到不滿意者對各項工作環境不滿意比率，以「人事考核升遷制度」之70.7%居首，其次為「工資」64.7%，「員工申訴管道之暢通」63.9%居第三。
110年勞工加班者占46.3%，較109年上升2.5個百分點，平均每月加班為14.9小時。按行業別觀察，以「專業／科學及技術服務業」有加班者占57.7%最高，其次為金融及保險業55.3%，出版影音及資通訊業54.3%居第三。
在加班時數方面，未曾加班者與加班不曾超過46小時者占95.8%，曾經超過46小時占4.2%，較109年略升0.1個百分點；曾超過46小時的月數以1至2個月占1.6%最高。按職業別觀察，月延長工時曾超過46小時比率以專業人員之8.6%最高，其次為機械設備操作及組裝人員5.4%，民意代表／主管及經理人員之4.3%居第三。
不過卻並非人人都有領到加班費或換取補休，加班後每次均有領到加班費或換取補休者占86.5%。按行業別觀察，曾經沒有領到加班費或換取補休者之占比以教育業之31.4%最高，其次為出版影音及資通訊業25.5%，金融及保險業22.9%居第三。
另有24.2%勞工曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作者，較109年上升1.3個百分點，其中當下即執行工作者占14.5%，較109年上升2.1個百分點，其平均每月實際執行工作時數4.6小時，則較109年減少0.5小時。
值得注意的是，83.6%勞工希望維持目前工作時數者，較109年上升2.1個百分點，希望減少工作時數占11%，希望增加工作時數則占5.3%。希望增加工作時數的主要原因為「希望增加薪水」；希望減少工作時數的主要原因以「更多自己的時間從事其他活動」最多。按職業別觀察，希望增加工作時數比率以「機械設備操作及組裝人員」、「基層技術工及勞力工」較高，均逾10%；希望減少工作時數則以「專業人員」之21%最高。