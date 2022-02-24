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2/24國際討厭香菜日　香菜、肉鬆手搖飲開賣：我OK你先喝

▲今天是2/24「國際討厭香菜日」（International I Hate Coriander Day），手搖飲業者宣布開賣香菜、肉鬆手搖飲。（圖／業者提供）
▲今天是2/24「國際討厭香菜日」（International I Hate Coriander Day），手搖飲業者宣布開賣香菜、肉鬆手搖飲。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-24 10:18:01

香菜爭議不斷，台灣頭號反香菜代表當數網紅視網膜，國外多年前也發起「國際討厭香菜日」（International I Hate Coriander Day），網路上一群極度痛恨香菜的團體組成「I Hate Coriander」（我恨香菜）社團，並訂定每年2月24日是國際討厭香菜日。清水茶香抓準224國際討厭香菜日，宣布開賣用喝的「香菜糬糬」，歇腳亭則是明（25）日上市肉鬆手搖飲，讓再怎麼愛嘗鮮的台灣民眾都忍不住皺眉：「我OK，你先喝。」

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今（24）日是「國際討厭香菜日」，由台中發跡的手搖飲品牌「清水茶香」，宣布推出新品「香菜糬糬」，將豆漿結合Q彈的豆乳麻糬及鹹甜奶蓋，其中不可或缺的靈魂則是「北斗香菜」，在手搖飲中灑上滿滿香菜末，售價60元起，為了慶祝「國際討厭香菜日」，今（24）日起至3月9日第二杯半價。

▲清水茶香 今（24）日開賣新品「香菜糬糬」，北部、桃竹苗大杯70元、中南部大杯60元。（圖／業者提供）
▲清水茶香 今（24）日開賣新品「香菜糬糬」，北部、桃竹苗大杯70元、中南部大杯60元。（圖／業者提供）
看好「元宇宙」話題，SHARE TEA歇腳亭也將於明（25）日起新增「圓芋宙」系列，開賣全台第一杯加了肉鬆的手搖飲。歇腳亭表示，這次是將民眾最愛的芋頭鮮奶飲品，加入大成雞肉鬆，讓大甲芋頭、鮮奶、肉鬆組成黃金鐵三角。雖然自古以來肉鬆跟芋頭就很速配，像是常見的肉鬆芋泥吐司，但變成飲料就讓人不敢恭維，網友忍不住直呼：「我OK、你先喝」。

▲歇腳亭明（25）日開賣首杯加肉鬆的手搖飲「圓芋宙胖肉鬆」，售價75元。（圖／業者提供）
▲歇腳亭明（25）日開賣首杯加肉鬆的手搖飲「圓芋宙胖肉鬆」，售價75元。（圖／業者提供）

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