2/24國際討厭香菜日　香菜、肉鬆手搖飲開賣：我OK你先喝

香菜爭議不斷，台灣頭號反香菜代表當數網紅視網膜，國外多年前也發起「國際討厭香菜日」（International I Hate Coriander Day），網路上一群極度痛恨香菜的團體組成「I Hate Coriander」（我恨香菜）社團，並訂定每年2月24日是國際討厭香菜日。清水茶香抓準224國際討厭香菜日，宣布開賣用喝的「香菜糬糬」，歇腳亭則是明（25）日上市肉鬆手搖飲，讓再怎麼愛嘗鮮的台灣民眾都忍不住皺眉：「我OK，你先喝。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 今（24）日是「國際討厭香菜日」，由台中發跡的手搖飲品牌「清水茶香」，宣布推出新品「香菜糬糬」，將豆漿結合Q彈的豆乳麻糬及鹹甜奶蓋，其中不可或缺的靈魂則是「北斗香菜」，在手搖飲中灑上滿滿香菜末，售價60元起，為了慶祝「國際討厭香菜日」，今（24）日起至3月9日第二杯半價。▲清水茶香 今（24）日開賣新品「香菜糬糬」，北部、桃竹苗大杯70元、中南部大杯60元。（圖／業者提供）看好「元宇宙」話題，SHARE TEA歇腳亭也將於明（25）日起新增「圓芋宙」系列，開賣全台第一杯加了肉鬆的手搖飲。歇腳亭表示，這次是將民眾最愛的芋頭鮮奶飲品，加入大成雞肉鬆，讓大甲芋頭、鮮奶、肉鬆組成黃金鐵三角。雖然自古以來肉鬆跟芋頭就很速配，像是常見的肉鬆芋泥吐司，但變成飲料就讓人不敢恭維，網友忍不住直呼：「我OK、你先喝」。▲歇腳亭明（25）日開賣首杯加肉鬆的手搖飲「圓芋宙胖肉鬆」，售價75元。（圖／業者提供）螺螄粉怎唸？一半人都唸錯ㄕ 臭到捏鼻：「吃了卻上癮」冷凍水餃霸主竟是它？網讚內餡爆多汁：「標哥別看排行」下雨騎車易犁田？達人教三招「保命法」：千萬避開這裡