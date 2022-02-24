烏克蘭進入30天緊急狀態　外交部：約10名台人考慮離烏

我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部指出，根據我國駐俄羅斯代表處最新回報，我國旅居烏克蘭的國人已有6人離開烏克蘭境內，另有5人前往烏克蘭西部利維夫市（Lviv），目前仍留在首都基輔、烏國北部及烏國南部者另有28人，加總留在烏克蘭全國境內者共有33名國人。在駐俄羅斯代表處持續聯繫所有在烏克蘭的國人，多次關心並提供建議下，約10位國人願意考慮於近期內離開烏克蘭。





外交部強調，視國人安全為第一要務，因此將持續協同駐俄羅斯代表處與在烏克蘭的僑民及留學生保持密切聯繫，隨時提供最新資訊及必要協助。





鑒於烏克蘭政府已宣布自24日零時開始，全國進入為期30天的緊急狀態，為免軍事動員影響烏國境內交通運輸，外交部再度籲請所有仍留在烏克蘭的國人應儘速優先規劃離境避險，或至少先前往烏國西部地區，遠離可能爆發軍事衝突的區域。另提醒在烏克蘭的國人可利用外交部領事事務局出國登錄服務，透過領務局LINE官方帳號（ID: @boca.tw）登錄自身聯絡方式、在烏克蘭的行程及在台灣緊急聯絡人等資訊，以利我國駐俄羅斯代表處聯繫、提供協助之用。國人在烏克蘭期間，如果遭遇急難需要協助，請撥打緊急電話+7-969-008-6111與兼轄烏國事務的駐俄羅斯代表處聯繫；或撥打+380-44-537-0982與基輔台灣貿易中心聯絡。



