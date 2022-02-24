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烏克蘭進入30天緊急狀態　外交部：約10名台人考慮離烏

▲烏克蘭政府已宣布自24日零時開始，全國進入為期30天的緊急狀態，並開始動員後備軍人。圖為烏克蘭軍人實施反裝甲火箭射擊訓練。(圖／烏克蘭國防部)
▲烏克蘭政府已宣布自24日零時開始，全國進入為期30天的緊急狀態，並開始動員後備軍人。圖為烏克蘭軍人實施反裝甲火箭射擊訓練。(圖／烏克蘭國防部)

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-24 10:34:25｜2022-02-24 10:42:18

在俄羅斯出兵烏克蘭東部後，烏克蘭政府宣布自24日零時開始，全國進入為期30天的緊急狀態，美國政府也警告俄羅斯要入侵烏克蘭的兵力已100%到位。外交部今（24）日持續建議目前仍在烏克蘭的僑民儘速離境，約10位國人願意考慮於近期內離開烏克蘭。

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外交部表示，考量俄羅斯與烏克蘭緊張對峙情勢持續升高，已連續於2月12日、13日、14日、15日、16日、20日及22日七度發布新聞資料說明並提升旅遊警示，呼籲國人避免前往烏克蘭，並建議目前仍在烏克蘭的僑民儘速離境。

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