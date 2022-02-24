金融監管太緊！字節跳動拚「瘦身」　撤離證券業務

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文星在線是提供股市數據和新聞的應用程式海豚股票App（Dolphin Stock）的營運商。交易完成之後，字節跳動將下線不再經營海豚股票App，往後由華林證券繼續為App用戶服務。
字節跳動相關人士透露，除了海豚股票App與文星在線，其證券業務其他主體也均在潛在交易方接觸或者結束服務過程中，字節跳動將完全剝離證券業務。
據華林證券通告，文星在線成立於2017年，是江蘇今日頭條資訊科技有限公司全資100%控股子公司，字節跳動張一鳴為實際控制人。但上線將近5年的文星在線並沒有給字節跳動獲利貢獻。去年全年收入約2851萬元人民幣，虧損164萬元人民幣。還得靠字節跳動清理負債，至1月文星在線淨資產為1404萬元人民幣，營收只有1.39萬元人民幣，虧損44.47萬元人民幣。
《界面新聞》指出，目前大型互聯網平台在持牌證券業務進展大多不順利。接近監管層的投行人士認為，這可能與互聯網平台從事重資產類金融持牌業務的難度持續上升有關。近年來，北京對壟斷行為嚴厲打擊，中國加強對互聯網巨頭提供服務，過去互聯網公司的金融業務能迅速增長，部分原因在於能夠規避對傳統金融機構的嚴格監管。
有分析指出，這不代表字節跳動要要退出金融業務，而是改往其他項目佈局。再加上互聯網證券的賽道已經相當擁擠，字節跳動不具備優勢，放棄證券業務的性價比顯然更高。
一名字節跳動的主管表示，金融服務並非公司重點，其定位是滿足互聯網服務用戶的共同需求。目前字節跳動擁有從事金融服務業務的牌照，包括非銀行支付、線上小額貸款和保險經紀業務。字節自結跳動去年初仍在擴大證券業務，並將版圖擴大至香港。於去年初收購亞洲太平證券，並改名為「恆星證券」。據證監會資料，恒星證券現時只有1號牌（證券交易）。