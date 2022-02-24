《黃金》逆媳謝京穎慘挨罵　潘柏希遭范瑞君賞巴掌

謝京穎在《黃金歲月》演技大突破，演活白目媳婦跟老婆，劇中老公潘柏希的姊姊葉家妤生病，謝京穎卻不出手幫忙找名醫，一家人的衝突推向最高點，讓不少觀眾氣得牙癢癢。她表示演出後收到很多觀眾的反饋，有批評她的也有稱讚她的，她讚編劇太會寫了，把台灣婆媳的問題點出來，三明治老公的無能，讓許多觀眾看了有感。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-24 11:30:00
謝京穎為戲認真田調，發現女兒跟媳婦的角色本來就是不一樣，所以收到觀眾的意見，她都很認真的來解答，像她劇中跟公婆說飲食要清淡，要注意調味，沒想到就被惹來白眼，甚至被趕出門要她回娘家吃飯，她說可能演戲會誇大，但播出之後，很多觀眾都反饋說：「我也會跟公婆提醒飲食。」還有觀眾說：「原來八點檔的公婆跟現實生活中的公婆都說不得。」
日前播出一場戲是她跟潘柏希吵架，結果被氣到的潘柏希出手要打她，謝京穎表示當下看到潘柏希的手舉高時，被嚇到後退2步，因為平常都是潘柏希挨她罵，結果這一場他發威了，也將劇情順勢推到另一個高峰。
潘柏希表示那場戲是自己的角色「天寶」很重要的轉折點，因為天寶是愛家人的，所以聽到老婆表明不幫忙家人，才會被激怒而出手要打她，卻反被岳母（范瑞君飾演）賞了一個耳光，他說撇開角色衝突，跟范瑞君對戲太開心，前輩連巴掌都很有戲，雖然沒有真的碰到，但被對方氣勢震懾住，他透露兩家人的關係一觸即發。