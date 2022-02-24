江啟臣稱西方制裁俄國升高緊張　綠：吃到北京口水？

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賴瑞隆說，台灣作為民主陣營一份子，更應該挺身出來共同行動，遏止惡意入侵，同時將來若有一天台灣有遇到大國的入侵，也才會有民主友邦協助。
賴瑞隆表示，從這次疫情狀況來看，台灣獲得世界民主國家的幫助，也得到美國、日本的堅定支持。站在民主陣營，反對入侵他國，反對用霸權武力侵犯弱小國家，因為這是民主陣營不能接受的。
負責國際事務的綠營幕僚則指出，國民黨黨中央在臉書發表「國際與區域間的爭端，應以談判代替對抗」的聲明，另江啟臣也在以英文為主的推特上發表看法，推文中對俄羅斯入侵烏克蘭絕口不提，身為國際政治教授的他，卻與北京同調，指控西方國家制裁會不會反而增加緊張。
這位幕僚說，這是一位曾留學西方自由國家的國際政治學教授會做出這樣的國際觀嗎？根本是吃到北京口水。
這位綠營幕僚進一步點出，除江啟臣在國際社群媒體上，暗指西方國家制裁俄羅斯可能升高緊張之外，近日也有其他國民黨人士以被俄羅斯侵害烏克蘭來比喻台灣，並抨擊民進黨還要繼續抱美國大腿行為嗎？這樣的言論，自詡親美的國民黨主席朱立倫是否也認同支持呢？
該幕僚也提到，昨天中國外交部在例行記者會上回應媒體提問，表達反對西方制裁，並稱是「單邊非法制裁」，甚至指控「美方不斷向烏克蘭輸送武器，推高緊張、製造恐慌」，最後還呼籲各方尊重和重視彼此的合理安全關切，努力透過談判協商解決問題，共同維護地區的和平穩定。對照國民黨、江啟臣和中國外交部對俄侵害烏克蘭的說法，三方的觀點看起來都非常的接近。
至於國民黨與江啟臣為何在俄國侵害烏克蘭事件上，觀點會與中國外交部相近呢？另一位綠營幕僚則分析，或許這與國民黨長期以來，在面對中共以軍事威嚇台灣，在國際社會上打壓台灣等惡鄰居行徑，大多時間是不敢吭聲譴責，反回頭一起怪罪台灣政府的緣故，如今，對於跟中共交好的俄國，因侵害烏克蘭遭到西方國家制裁，會採跟中國外交部相近的觀點，說實在的也不太意外。