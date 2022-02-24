引介丈夫任民眾黨文宣部主任？陳智菡：做對的事情都支持
根據媒體報導，台北市政府發言人陳智菡的丈夫，目前擔任中天新聞台主播的許甫，被陳智菡引介並將擔任民眾黨文宣部主任一職，且已經獲得身兼黨主席的台北市長柯文哲同意。對此陳智菡今（24）日接受媒體訪問時，表示「黨務人事部分不太適合多做說明」，不過也表示丈夫只要是做對的事情她都支持。
記者丁上程／台北報導
2022-02-24 11:16:41
根據《鏡週刊》報導指出，懸缺2個月的民眾黨文宣創意部主任，將由主播許甫接任，預計3月中下旬到職；至於原本一度被點名可能接任該職的北市府發言人陳智菡，則繼續留在原職。因許甫就是陳智菡的丈夫，民眾黨知情人士直言，柯找來「主播夫妻檔」，目的就是想藉二人的默契，解決過去黨中央與市府常常溝通不同步的問題，也預先替柯營布局年底選舉的文宣輿論戰統一戰線。
媒體透過電話訪問的方式詢問許甫本人，許甫表示由於現階段他還在中天任職，公司方面也有一定對外發言的機制，因此不太方便多做回應。許甫也隱晦地透露，覺得媒體人常常會遇到很多的變化跟挑戰，自己的個性也是一個喜歡挑戰的人。
而柯文哲今日上午出席公開活動時，也被問及此議題。不過柯文哲低調再低調，面對媒體詢問時全程不發一語，就快步走入活動會場。
面對媒體詢問，陳智菡也在活動中抽空接受媒體訪問，表示「黨務人事的部分今天不太適合來多做說明」，不過也表示丈夫只要是做對的事情她都支持，並直言適合的人或對的人，自然會找到適合的位子。陳智菡強調，就新聞資歷上來說她認為許甫是無庸置疑的，至於在社群方面，在媒體轉型之後他有很多接觸機會，「所以我相信這樣的人才，其實在目前的環境當中是有被需要的。」