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西方制裁俄國的利器？「北溪2號」扮演的地緣政治角色

▲北溪2號天然氣管線牽扯出許多地緣政治爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲北溪2號天然氣管線牽扯出許多地緣政治爭議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-24 11:20:21

烏克蘭局勢持續緊張，繼德國政府決定停止北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）審核程序後，美國總統拜登（Joe Biden）也宣布對「北溪2號」之公司與人員進行制裁。這條從開工就飽受爭議的管線，在現今烏俄衝突的背景下，重要性也被更加凸顯出來，因為它能讓歐洲取得天然氣的過程更加便利，但也可能導致歐洲更加依賴俄羅斯的供應，可謂是把雙面刃。

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所謂的北溪2號，是1條由俄羅斯經波羅的海海底，通到德國的天然氣管道，全長約1200公里，造價100億歐元（約新台幣3300億元），也是「北溪天然氣管道」計畫的一部分。該計畫包含1號、2號2條平行管道，其中北溪1號已於2011年5月鋪設，並於同年11月8日正式投入使用，至於北溪2號則已於2021年9月6日建設完畢，但因美國等國家施壓，遲遲未能啟用，今年2月更是因俄羅斯有極高風險入侵烏克蘭，而擱置了審批程序。

在沒有北溪1號和2號前，德國從俄國進口天然氣，要通過歐洲陸地其它國家，包括白俄羅斯、烏克蘭、東歐的波蘭等國，也因此衍伸出昂貴的過境費用，早在德國前總理施洛德（Gerhard Fritz Kurt Schröder）任期內，德國和俄國就已經開始研究，要合資開通北溪天然氣管道項目，避免天然氣管道繞道東歐所產生的各種政治與經濟問題，直到前任總理梅克爾（Angela Merkel）繼任還繼續在推行，也成為當時美德關係的1個摩擦點。

▲不少歐洲民眾對北溪天然氣管線有所顧慮，圖為抗議民眾為此聚集在德國駐捷克大使館外。（圖／美聯社／達志影像）
▲不少歐洲民眾對北溪天然氣管線有所顧慮，圖為抗議民眾為此聚集在德國駐捷克大使館外。（圖／美聯社／達志影像）
除了美國，烏克蘭和一些北約盟國都大力反對北溪2號管線啟用，因為它將增加歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，並賦予俄羅斯把天然氣當作地緣政治武器的可能，因為光是現在，歐洲所需之天然氣，就有約40%是從俄羅斯進口，還會讓原本依靠現有管道獲得過境費的國家收入大減。

《英國廣播公司》（BBC）指出，烏克蘭是歐洲僅次於俄羅斯的第2大輸氣網絡，相當於整個歐陸每年天然氣需求的1/5，因此北溪管道相關設施和工作，對烏克蘭經濟影響甚鉅，據悉光是烏克蘭1個國家，每年的損失估計就高達20至30億美元，無怪乎烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會將北溪2號描述為「危險的地緣政治武器」，批評俄國將以此來打擊烏克蘭和東歐，所以儘管北溪2號2021年9月就已經完工，但一直受到延誤的困擾。

▲北溪2號繞過東歐，可由俄羅斯經波羅的海海底直通德國。（圖／美聯社／達志影像）
▲北溪2號繞過東歐，可由俄羅斯經波羅的海海底直通德國。（圖／美聯社／達志影像）
站在俄羅斯的立場來說，歐洲是該國天然氣產業的關鍵市場，因為歐洲想完全取代掉火力和核能發電，但同時風力和太陽能等再生能源的發展，又還沒到可以充分滿足消費的程度，所以天然氣就是在這段過渡時期的重要資源，對於北溪2號啟用受阻，俄國方面則指責，美國反對的最重要原因之一，是希望向歐洲出售價格更高的美國頁岩油。

2021年底梅克爾政府卸任後，接手的新一屆德國政府中，有些人本來就對北溪2號持反對意見，現在隨著烏克蘭危機爆發，北溪2號管線的問題再次浮上檯面。

在俄羅斯承認烏克蘭東部由分離主義者控制的地區獨立，並加派軍隊包圍烏克蘭後，德國現任總理蕭茲（Olaf Scholz）已撤回原訂提給德國公用事業管理當局，有關北溪2號管道如何影響能源安全的報告，即暫停北溪2號的認證審批程序。在祭出這項決定前，蕭茲便已警告俄國，若進一步威脅、入侵烏克蘭，不但嚴重違犯國際法，莫斯科也將面臨嚴重後果。
 

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