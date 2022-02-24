西方制裁俄國的利器？「北溪2號」扮演的地緣政治角色

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在沒有北溪1號和2號前，德國從俄國進口天然氣，要通過歐洲陸地其它國家，包括白俄羅斯、烏克蘭、東歐的波蘭等國，也因此衍伸出昂貴的過境費用，早在德國前總理施洛德（Gerhard Fritz Kurt Schröder）任期內，德國和俄國就已經開始研究，要合資開通北溪天然氣管道項目，避免天然氣管道繞道東歐所產生的各種政治與經濟問題，直到前任總理梅克爾（Angela Merkel）繼任還繼續在推行，也成為當時美德關係的1個摩擦點。
除了美國，烏克蘭和一些北約盟國都大力反對北溪2號管線啟用，因為它將增加歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，並賦予俄羅斯把天然氣當作地緣政治武器的可能，因為光是現在，歐洲所需之天然氣，就有約40%是從俄羅斯進口，還會讓原本依靠現有管道獲得過境費的國家收入大減。
《英國廣播公司》（BBC）指出，烏克蘭是歐洲僅次於俄羅斯的第2大輸氣網絡，相當於整個歐陸每年天然氣需求的1/5，因此北溪管道相關設施和工作，對烏克蘭經濟影響甚鉅，據悉光是烏克蘭1個國家，每年的損失估計就高達20至30億美元，無怪乎烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會將北溪2號描述為「危險的地緣政治武器」，批評俄國將以此來打擊烏克蘭和東歐，所以儘管北溪2號2021年9月就已經完工，但一直受到延誤的困擾。
站在俄羅斯的立場來說，歐洲是該國天然氣產業的關鍵市場，因為歐洲想完全取代掉火力和核能發電，但同時風力和太陽能等再生能源的發展，又還沒到可以充分滿足消費的程度，所以天然氣就是在這段過渡時期的重要資源，對於北溪2號啟用受阻，俄國方面則指責，美國反對的最重要原因之一，是希望向歐洲出售價格更高的美國頁岩油。
2021年底梅克爾政府卸任後，接手的新一屆德國政府中，有些人本來就對北溪2號持反對意見，現在隨著烏克蘭危機爆發，北溪2號管線的問題再次浮上檯面。
在俄羅斯承認烏克蘭東部由分離主義者控制的地區獨立，並加派軍隊包圍烏克蘭後，德國現任總理蕭茲（Olaf Scholz）已撤回原訂提給德國公用事業管理當局，有關北溪2號管道如何影響能源安全的報告，即暫停北溪2號的認證審批程序。在祭出這項決定前，蕭茲便已警告俄國，若進一步威脅、入侵烏克蘭，不但嚴重違犯國際法，莫斯科也將面臨嚴重後果。