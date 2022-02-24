移工等待勞資調查經濟壓力大　邱顯智：先轉換後懲處

《四方報》報導，知名結婚禮餅公司伊莎貝爾先前被踢爆剝削移工，全案進入調查階段，然提出指控的移工卻面臨無法轉換雇主的困境，肩負巨大經濟壓力。台灣國際勞工協會（TIWA）及時代力量立法委員邱顯智今（24）日早上舉行記者會，喊出「先轉換後懲處」口號，呼籲勞動部改善相關程序，盡快讓勞工得以轉換。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-24 11:19:19
TIWA今年1月曾踢爆，伊莎貝爾公司違反《勞基法》剝削移工，包括加班費沒有依法給付、薪資單沒有越南語、疫情間強迫移工回國放無薪假，回國期間繼續被扣膳宿費及仲介費和防疫相關費用、公司沒有工作時，讓移工以「特休」、「事假」、「災防假」、「個人逾法定假」等各式名義扣休扣薪、夜班津貼任意調降、公司原要提供的津貼沒有提供、依法解約要求公司給付資遣費等等。移工不堪資方如此對待，去年7月就曾發起罷工，去年10月進入勞資協調，在去年11月、12月及今年1月前前後後共開了3次協調會，但資方對勞工訴求回應態度消極，勞工局也未積極調查。
TIWA研究員吳靜如指出，礙於台灣法令，移工轉換雇主必須取得雇主同意，若要依據《就業服務法》第59條第1項第3款「雇主關廠、歇業或不依勞動契約給付工作報酬經終止勞動契約」轉換雇主或工作，其處理流程冗長，且期間移工沒有失業給付或相關津貼補助，在等待調查結果的過程中沒有收入，背負巨大的經濟壓力，往往造成受害移工最終被迫選擇放棄權利之困境。
吳靜如指出，伊莎貝爾公司用軟硬兼施的方式，要移工放棄所有申訴事項，才同意簽字讓其轉換，許多移工擔心調查程序漫長、不確定最後會不會成功，於是陸續選擇放棄，第一次協調會後就有16人放棄，第2次協調會後有6人放棄、近期又有許多人礙於經濟壓力也陸續放棄。吳靜如表示，這樣的程序變相讓移工放棄《勞基法》的基本權利以及後續民法的訴訟權利，以時間拖磨移工自行投降，根本是助資為虐。
邱顯智指出，勞動部作為負責核准轉換雇主或工作的中央主管機關，根本不需等待地方政府調查處分，自己就可以發動調查，但目前勞動部似乎認為全案要等台中市勞工局查清後才能有動作。他強調，勞動檢查是「中央」的權力，就算授權給地方政府，中央也還是有自行調查的權力，並扮演監督指導地方調查的角色，如遇地方機關遲遲未做出判定，不論是否為有意拖延，勞動部都應該要有自己等態度，積極的展開調查。