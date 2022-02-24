紐時：俄老練傭兵已自中東潛入烏東

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西方情報單位追蹤到這些傭兵離開利比亞、敘利亞後先到俄國的克里米亞，然後再以便裝滲透進烏東。
紐時指出，目前這批滲透進烏東的俄國傭兵，人數相較俄烏邊境約19萬的俄軍雖小巫見大巫，但卻是全面戰爭逼近的又一不祥之兆，顯示俄國總統蒲亭很可能再用2014年兼併克里米亞的老招，即派傭兵強化烏東親俄民兵後再下手。
不過兩名官員對這批俄國傭兵確切目的看法略有差異，一位稱傭兵已在親俄民兵的領地內從事破壞活動並製造假事端，以便看起來像烏克蘭政府軍在攻擊平民目標。但另一為烏克蘭軍方的官員則認為，這批傭兵在兩個月前就已抵達，主要為充實烏東親俄民兵戰力，形塑親俄民兵打頭陣的表象。
莫斯科一向否認有專職俄軍介入烏克蘭戰事，但不否認有「志願者」參與過。俄國稱這些「志願者」會利用休假「幫忙斯拉夫同志對抗烏克蘭的法西斯政權」。
瓦格那集團是諸多俄國傭兵組織裡較有名的一支，近幾年也益發正規化，越來越像西方的民間軍事公司。
瓦格那集團的傭兵於中東戰事累積豐富經驗，且在包含中非共和國、蘇丹、馬利等國政府擔任保安顧問。他們雖與俄國軍方關係密切，但行事時會與俄軍保持距離，以供克里姆林宮能否認介入檯面下行動。
2017年美國川普政府曾以替烏東親俄民兵募兵為由，制裁瓦格那集團首腦烏特金（Dmitri Utkin）；2021年一份聯合國報告發現中非共和國的瓦格那傭兵在當地殺害平民、打家劫舍和攻擊清真寺。
幾年前在敘利亞的瓦格那傭兵曾與當地親政府的反抗軍聯手，向一處沙漠的美軍特戰陣地大規模砲擊，似想奪取由美軍保護的油汽田，後來美軍電呼空襲支援，擊斃對方200到300人。（譯者：陳亦偉）1110224