HBL／總決賽26日起開放索票　採實名制、需打疫苗或快篩

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本次賽事索／取票採實名制登記，索取票時須備妥持票者本人姓名及身分證字號(每張票券分別需填上入場者之姓名及身分證字號)，每位民眾每場次至多可取2張票券，索票後需於規定時程內進行取票，否則視同放棄。入場者必須與票券上資訊一致，身分證字號若登記錯誤者，該票券將無法入場。
總決賽12日賽程，10時女生組北一女中對永仁高中，12時男生組光復高中交手泰山高中，為【第一場次門票】，16時女生組淡水商工迎戰陽明高中，18時男生組南山高中對能仁家商，為【第二場次門票】，13日第1、2場（男女季軍戰）為【第三場次門票】， 13日第3、4場（男女冠軍戰）為【第四場次門票】。【第二場次門票】及【第三場次門票】（季軍戰）結束後將進行全館清場，除特定持證者外均需離場，藉此讓更多球迷進場近距離體驗HBL現場魅力。
入場出示身份證及小黃卡 看球加油最安心
民眾進場時請攜帶身分證或事先申請台北通APP以利工作人員查驗，持票者須持本人身分證件，若持票者無法提出票券上相同之身份證明，則不得入場。此外，民眾須主動出示小黃卡、健保快易通APP或數位疫苗證明（須施打2劑新冠疫苗，第2劑疫苗需接種滿14日），若為國外接種疫苗者，可提供國外接種證明或接種紀錄，做為現場查核之依據，出示健保卡施打標籤不適用於此次進場規範，未施打新冠疫苗者及施打1劑者，進場觀賽時請出示3天內抗原快篩(不得使用居家快篩)或PCR檢測陰性證明。同時，因應目前國內孩童無法施打疫苗，12歲(含)以下孩童進場時，須出示健保卡查驗年齡，6-12歲(含)孩童若需進場觀賽請出示3天內抗原快篩(不得使用居家快篩)或PCR檢測陰性證明，5歲(含)以下兒童須由家長陪同進場並由家長填寫孩童健康聲明書。
現場觀賽送大獎 多元平台任你看
總決賽現場好禮「獎不完」，WEIDER威德也將提供民眾限量版HBL應援扇，中場遊戲更是趣味又好康，挑戰YAMAHA Logo Shot即有機會帶走勁戰 125機車，舒跑九宮格則有Apple Watch送給你，球迷入場皆有機會可獲得吉祥物woohoo好禮送，牛爾、創見等多間品牌準備的優質好禮，歡迎球迷在遵守主辦單位防疫指示下，全程配戴口罩進場看球。
索票向隅的球迷，亦可透過官方指定頻道東森超視33台、八大線上直播平台（YAHOO奇摩運動、LINE TODAY、中華電信MOD「高中籃球」專區、HiNet、Hami Video、愛爾達體育台、my Video、麥卡貝網路電視）以及全台7-ELEVEN共1,400台OPEN！CHANNEL數位看板聯播收看直播。今年HBL總決賽朝向全面開放民眾入場，惟若疫情嚴峻，本會將依中央疫情指揮中心公告訊息，滾動式修正防疫配套措施。
◆索票或進場最新資訊請上中華民國高級中等學校體育總會網站查詢：https://www.ctssf.org.tw/