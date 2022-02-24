運動巷仔內／陽岱鋼赴美挑戰　目標會是什麼？

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一般來說，美國獨立聯盟的薪資偏低，以邊疆聯盟與大西洋聯盟為例，邊疆聯盟在2020年球季「整隊」的薪資上限為85000美元，球員月薪最高1600美元（約新台幣44000元）、前職業球員最高2500美元（約新台幣70000元）；大西洋聯盟每位球員最高月薪約3000美元（約新台幣83000元），與日職、中職落差極大，加上生活環境與比賽環境不可和具有相當規模的日職相比，獨立聯盟應該不會是陽岱鋼長久效力之地。
不過美國獨立聯盟有許多大聯盟系統的球探在關注，許多球員也都是在獨立聯盟維持出賽手感並尋找返回或加入大聯盟體系的機會，陽岱鋼若和湖國碼頭犬隊簽下具有逃脫條款的短約，在大聯盟封館狀況解除時自己又繳出優異成績，加上經紀公司運籌帷幄的能力，確實有機會找到通往美國職棒大聯盟的機會。
據了解，陽岱鋼前段日子時常和北部業餘成棒一起訓練，雖然都有打Long TEE維持球棒的延伸感，但尚未進入Live BP（實戰投打練習）階段，以獨立聯盟5月開賽的日程來看，陽岱鋼準備的進度確實相當合理。
中華職棒（CPBL）在會長蔡其昌運作下，本季有可能誕生第六隊，陽岱鋼若回到中職發展，甚至趁勢加入第六隊拉抬聲勢，對中職、第六隊與個人都是加分的選項，就看陽岱鋼本人的想法，以及其委託之經紀公司的運籌帷幄。