經濟防疫並存新模式　蘇貞昌指示企業設專責防疫長

行政院發言人羅秉成今（24）日在行政院院會後記者會轉述，疫情趨緩，國內開始討論「經濟與防疫並存」新模式，行政院長蘇貞昌要求，各部會公私部門都要有防疫專責人員，如防疫長，負責緊盯宣導督導防疫做到位，若有出事，就由該人員通報相關政府單位，專責又分工，快速第一時間反應。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-24 12:06:04｜2022-02-24 12:15:05
羅秉成轉述，蘇貞昌在會中提及，疫情仍嚴峻，尤其周邊國家新加坡單日確診2.6萬人；馬來西亞單日確診確診2.8萬人 ；韓國單日確診17萬人 日本則為8萬人，這讓政府不敢鬆懈。不過有鑑於傳播快、症狀輕 ，國內確診率一週比一週低，已經10幾天單天都在10幾例或是個位數，且政府鑑於去年5月大爆發經驗，目前藥品準備充分、疫苗也充足。蘇貞昌會中指出，國內疫苗覆蓋率第一劑達8成3、第二劑7成6、第三劑將達成4成，我們更是亞洲第一個齊備2種抗病毒口服藥物的國家，且世界衛生組織WHO最新指引也建議可縮短14天隔離期，總統也指示建立防疫與經濟並存的防疫模式。
蘇貞昌表示，在指揮中心研判下，可以建立經濟跟防疫存的新模式，但要請國人配合，包括疫苗覆蓋率越高越好，尤其第三劑，高齡者打越多越有保護力。
蘇貞昌也提及，若適度鬆綁，確診者會增加，如果開放確診一點增加，都是輕症或無症狀，不要拿數字比數字，既然要經濟跟防疫並存，要付出代價，但這代價可以承受，不要因為開放後確診數告卻又無法容忍。
蘇貞昌更指示，各部會公私部門都要有防疫專責人員，如防疫長，負責緊盯宣導督導防疫做到位，若有出事，就由該人員通報相關政府單位，專責又分工，快速第一時間反應。