開除濕機想乾衣！台電拿「2法寶」效率更強 做1招秒省電
全台近日大雨不斷，雨天除了濕冷的天氣讓人受不了外，另一個頭痛的問題就是「到底該如何乾衣？」不少人除了使用烘衣機外，也會利用除濕機協助乾衣。對此，台電就分享使用除濕機「3點」需注意，也分享「2法寶」讓除濕效率更好、更強！
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 12:19:17
台電於臉書粉專《電力粉絲團》上分享，表示雨下不停，除濕機也忙著上工中，不少人因衣服晾不乾，且沒有烘衣機協助，改將衣服晾在房間，搭配除濕機來乾衣。對此，台電就分享使用上有以下3點要注意：
一、避免將衣物晾在除濕機的正上方：衣物可能會掉落，遮住出風口造成散熱不良。
二、不可將衣物直接覆蓋在除濕機上。
三、避免在睡覺或無人看管時使用：當有異常時才可盡速處裡。
台電說明，使用時需要關窗，以此減少室外濕氣入內，還得周圍牆壁及窗簾等保持適當空間，也需定期清理濾網，文末還強調「為避免瑕疵除濕機再度引發意外，一定要確認是不是公告要召回的瑕疵機種喔」。
最後，台電還建議「搭配電風扇、循環扇」，可加速空氣循環對流，除濕效率更好，也別忘了選擇「能源效率標示1級」，才最能幫助你省電！（編輯：陳雅雲）