NFT是什麼？懶人包快速看懂：賣得掉叫NFT、賣不掉叫JPG

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NFT（Non-Fungible Token）意指「非同質化代幣」，過去最常聽到的比特幣（BTC）、以太幣（ETH），都是屬於同質化代幣（FT），每枚貨幣本質相同、價值一樣，就像你用100元紙鈔和別人交換1張百元紙鈔，可以任意替代、交換。
而非同質化代幣（NFT），也是屬於數位加密貨幣的一種，每個代幣可以代表一個獨特的數位資料，像是圖片、音檔、影片、遊戲專案、甚至是一則社群貼文，任何數位形式的創意作品。過去能輕易複製另存的數位檔案，現在透過NFT能具備所有權證明。
■NFT絕無僅有？
以前只有實體畫作能區分真跡和複製畫，數位檔案通常很難辨識何者是正版原始檔案，但現在即使數位作品本身可隨意另存新檔，但代表該數位作品的代幣在區塊鏈上被追蹤，擁有獨一無二的識別代碼，提供原生數位資產的所有權證明，證明這份檔案是「世界唯一、沒有第二」，進而產生收藏與紀念價值。
代表時力角逐三蘆區市議員的王景弘（TonyQ），有「數位科技戰將」之稱，在資訊圈也是響叮噹的一號人物。王景弘提醒，每個NFT雖有一組唯一的合約地址、代號（識別代碼），但最大問題是仍會遭有心人仿造、二度重新上架，也就是所謂的「仿盤」。簡單來說，一般民眾無法辨識A貨、B貨，建議透過官方網站、官方資訊來確認是真正的智慧合約（識別代碼）再入手。
■怎麼跟長輩解釋NFT？
在全台面臨NFT之亂、NFT泡沫中，王景弘也用3點向看不懂NFT的阿爸阿木、阿公阿嬤快速說明，若用接地氣的講法，「可以把NFT想成這個年代的數位宮廟」，他也提醒民眾，NFT雖號稱獨一無二，但像畢卡索絕無僅有的名畫也有膺品，買NFT小心詐騙。
1、現在想賺錢的話，遠離NFT 。
2、有想要支持的人事物，可以買NFT，但能力範圍內支持，當作donate（捐錢）。
3、自己可以發行NFT，讓別人捐錢的形式。
■NFT真的有價值嗎？
非同質化代幣（NFT）在藝術品、音樂、電子存證、身分認證等領域掀起熱潮，用來代表數位藝術品、數位創造品，像是一張圖片、GIF動畫、虛擬角色、球員卡、甚至是一則社群貼文，能以數位形式儲存在區塊鏈的非同質物品，都可以變成一枚NFT。舉個例子，藝術家畢卡索名畫能賣出幾個億，今天自己上架一個NFT，開價多少個人歡喜，但有沒有人買才是問題。
因此網路上出現「賣得掉的叫NFT、賣不掉的叫JPG」這種戲謔說法，仍有大批網友不看好，火力旺盛開酸：「NFT=捉替死鬼遊戲」、「傳炸彈的遊戲」、「多辦幾個帳號，把自己上架的NFT左手賣到右手，價格越炒越高，就會有人覺得一定繼續漲，當盤子接手，就被套在山頂了」。2021雖是NFT元年，但至今態勢依舊尚未明朗，有網友認為等元宇宙成形再買也不遲，屆時NFT應用更成熟，才能享受符合那價位的體驗。