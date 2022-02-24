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女友離奇失蹤15年！行李箱藏人齒　阮哲夫涉殺嬤案判無罪

▲台中地方法院今宣判阮哲夫殺人罪嫌無罪。（圖／NOWnews資料照）
▲台中地方法院今宣判阮哲夫殺人罪嫌無罪。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-02-24 13:15:17

曾捲入15年前國立中正大學劉姓女學生失蹤案的阮哲夫，日前又因疑似為傾吞阿嬤400萬的存款與保險金、涉嫌殺害親人，去年9月間，遭檢方依殺害直系血親尊親屬罪起訴並求處死刑，然阮男矢口否認殺人，經調查後也始終未尋獲屍體，檢方亦無法提出直接證據證實阮男有殺人，今天（24日），台中地院以罪證不足為由，殺人部分判阮男無罪，另盜領祖母存款部分則判刑3年半。

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據了解，阮男與劉姓女大生本是班對，但2007年6月間，劉女說要返回彰化老家後，從此音訊全無長達14年，日前，檢方重啟調查，發現阮男涉有重嫌，追查之下又牽扯出阮男阿嬤失蹤案；台中地檢署偵辦後，在阮男阿公的骨灰罈內尋獲阿嬤的假牙，另外，也在其家中天花板尋獲身分證、健保卡等私人物品，因此認阮男涉有重嫌依法起訴。

阮男的妹妹因身處國外，日前以視訊方式出庭作證，阮女指出阮男大學畢業後，終日渾渾噩噩深居簡出，大學時就已經有些匪夷所思的行為出現，例如曾在阮男的行李箱中看到幾十顆人類牙齒，最離譜的是某天阮男帶回了一隻貓，但隔沒幾天竟將貓咪解剖分屍，家人都被嚇得不輕。

妹妹女接著說到，2015年5月份，就接到消息說阿嬤失蹤了，詢問阮男得到的答案卻是反反覆覆，一下說請私家偵探查到阿嬤在中南部；一下又說在老人院，但對於阿嬤行蹤，卻始終沒有肯定答覆。

直至2017年間，阮女發現阮男遲遲未通報失蹤人口，追問之下才得知，阮男是因為怕報案後就拿不到保險金，所以才一直沒有報警，2人還因此發生口角，爭執期間，阮男竟拿出電擊棒攻擊，本案也依偽造文書、傷害等罪判阮男有期徒刑6年。

阮男對於種種指控，只承認為了拿到保險金，的確有偽造過阿嬤的簽名，但絕不可能殺害親人，至於妹妹在行李箱發現的牙齒，則稱是自己的智齒，且只有幾顆而已，是妹妹眼花看錯；另外對於誰將牙齒放進骨灰罈內、誰把阿嬤證件藏在天花板上等諸多待釐清的疑點，阮男則通通表示不清楚。

檢方則指出，因阮男欲盜領存款、保險金，主、客觀上都有殺害人的動機，且對許多疑點交代不清，測謊也呈不實反應。搜查時還在阮男電腦中發現，在阿嬤失蹤前，阮男曾上網搜尋過完全失蹤、絞肉機、屍臭原因等關鍵字，檢方認為阮男應是怕被警方盯上，所以想藉由網路瞭解警方偵辦過程及方法，諸多不合理處也讓檢察官認為他滿口謊言，故予以起訴並求處重刑。

阮男律師開庭表示，檢方無明確證據，證明阮男阿嬤已經過世，連犯案手法、地點、時間均未表示，屋內也沒有任何血跡反應，法官應就殺人罪做出無罪判決。台中地院合議庭法官則認為，因無直接證據證明阮男殺人，故殺人部分判處無罪；至於盜領款這一部分，則依詐欺、偽造文書等罪將阮判刑3年6月，可上訴。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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