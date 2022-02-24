女友離奇失蹤15年！行李箱藏人齒　阮哲夫涉殺嬤案判無罪

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阮男的妹妹因身處國外，日前以視訊方式出庭作證，阮女指出阮男大學畢業後，終日渾渾噩噩深居簡出，大學時就已經有些匪夷所思的行為出現，例如曾在阮男的行李箱中看到幾十顆人類牙齒，最離譜的是某天阮男帶回了一隻貓，但隔沒幾天竟將貓咪解剖分屍，家人都被嚇得不輕。
妹妹女接著說到，2015年5月份，就接到消息說阿嬤失蹤了，詢問阮男得到的答案卻是反反覆覆，一下說請私家偵探查到阿嬤在中南部；一下又說在老人院，但對於阿嬤行蹤，卻始終沒有肯定答覆。
直至2017年間，阮女發現阮男遲遲未通報失蹤人口，追問之下才得知，阮男是因為怕報案後就拿不到保險金，所以才一直沒有報警，2人還因此發生口角，爭執期間，阮男竟拿出電擊棒攻擊，本案也依偽造文書、傷害等罪判阮男有期徒刑6年。
阮男對於種種指控，只承認為了拿到保險金，的確有偽造過阿嬤的簽名，但絕不可能殺害親人，至於妹妹在行李箱發現的牙齒，則稱是自己的智齒，且只有幾顆而已，是妹妹眼花看錯；另外對於誰將牙齒放進骨灰罈內、誰把阿嬤證件藏在天花板上等諸多待釐清的疑點，阮男則通通表示不清楚。
檢方則指出，因阮男欲盜領存款、保險金，主、客觀上都有殺害人的動機，且對許多疑點交代不清，測謊也呈不實反應。搜查時還在阮男電腦中發現，在阿嬤失蹤前，阮男曾上網搜尋過完全失蹤、絞肉機、屍臭原因等關鍵字，檢方認為阮男應是怕被警方盯上，所以想藉由網路瞭解警方偵辦過程及方法，諸多不合理處也讓檢察官認為他滿口謊言，故予以起訴並求處重刑。
阮男律師開庭表示，檢方無明確證據，證明阮男阿嬤已經過世，連犯案手法、地點、時間均未表示，屋內也沒有任何血跡反應，法官應就殺人罪做出無罪判決。台中地院合議庭法官則認為，因無直接證據證明阮男殺人，故殺人部分判處無罪；至於盜領款這一部分，則依詐欺、偽造文書等罪將阮判刑3年6月，可上訴。（編輯：陳苾暐）
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