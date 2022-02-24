伊莎貝爾違法剝削　移工控勞工局調查慢、盼轉換雇主

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記者會中，1名移工代表說，移工不滿公司違法，在去年7月就組織罷工，當時勞工局也有到場關切，之後卻沒有幫忙解決問題，移工只好在NGO協助下，於去年10月19日向台中勞工局正式提出申訴。不過，勞工局卻給了公司很多準備時間，拖了一個月才開第一次協調會。期間，提出抗議的移工一個一個被公司叫去問話，再加上仲介不斷施壓，且不知道最終調查是否會有結果，很多移工最終身心俱疲選擇放棄。
她說，「案件拖了這麼久，大家都很累、壓力很大、家人也都很擔心。儘管如此，很多移工還是不願放棄，我們還是相信台灣政府和法律會幫忙我們，想堅持下去，不想就這麼被雇主違法欺負。我們只想轉換雇主繼續工作，我們想知道到底還要等多久」。
另一名移工也表示，「我們跟雇主解約後一直沒辦法換工作，勞工局也拖很長時間沒有處理，好像要拖到我們都放棄後，他們就不用處理了。我們工作合約只有3年，還能等多久？」她說，明明是雇主違法，不解為何受害的卻是移工，「這樣讓我們還能信任誰」。
根據現行法規，移工轉換雇主需得到雇主同意，若雇主違法，可依《就業服務法》第59條第1項第3款「雇主關廠、歇業或不依勞動契約給付工作報酬經終止勞動契約」進行轉換，但根據過往經驗，勞動部通常不會自行調查，而會將案件轉至地方政府處理，時間通常長達半年以上，肩負生計壓力的移工往往難以承擔如此長時間的失業。
TIWA研究員吳靜如指出，伊莎貝爾薪資單未提供雙語、逼移工回母國放無薪假等，都是明確違反《勞基法》的事項，勞工局調查了這麼久卻一直未能有所判定。移工去年底依照《勞基法》與公司解約後，就一直住在宿舍中等待勞工局調查結果，期間不只沒有收入，還要忍受公司主管的冷嘲熱諷，這些有形無形的壓力讓移工飽受身心折磨；一開始提出抗議的56名移工，已經陸續有超過22人不堪壓力選擇放棄。她直言，這樣的程序讓挺身檢舉違法雇主、替自己爭取權益的移工備受煎熬，是勞動部執法上的怠惰。
邱顯智說，「將心比心，移工離鄉背井來台灣賺錢，為此往往還背負大筆的仲介費債務，且工作契約就只有3年，能拖多久？這個案子從去年10月到現在已經這麼久了，移工當然受不了，只能紛紛以投降來換取惡老闆同意轉換雇主」。強調「遲來的正義不是正義，勿讓程序時間助資為虐」，呼籲勞動部盡快調查，協助移工轉換雇主。