NBA／也想被稱史上最偉大球員 俠客：我有點嫉妒詹皇
NBA進入75周年，今年明星賽中場時也舉行75大球星致敬儀式，在場邊擔任球評的名人堂球星「俠客」Shaquille O'Neal坦言，自己有點嫉妒「詹皇」LeBron James，能和Kobe Bryant、Michael Jordan被視為史上最佳。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-24 12:59:31
O'Neal說，「我有點嫉妒LeBron，讓我告訴你為什麼。在座的大家都是在髮廊會被討論的球星，但我希望我的名字出現在史上最偉大的討論範疇中，因為我並沒有，而LeBron、Kobe Bryant和Michael Jordan都有。」
「我一直在問人們這個問題，當LeBron生涯總得分超過Kareem Abdul-Jabbar時，你們會怎麼評論他，他是有史以來最偉大的球員，或是之一？但我也很想成為那個第一，這樣我就能說我是史上第一得分手。我很為LeBron和他的家人開心。」O'Neal如此解釋。
O'Neal和James的關係一直很好，在James進入NBA的第一個賽季，兩人就是騎士隊友，儘管兩人並未在各自巔峰時期搭檔過，但仍很享受有彼此的比賽。