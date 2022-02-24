竹縣＋3！苗栗女回新埔娘家群聚擴大 居隔期滿前陰轉陽
新竹縣政府衛生局宣布今（24）日新增3位COVID-19本土病例，是之前確診苗栗女回新埔娘家的群聚案擴大，3位因家人染疫之前就已被匡列為居家隔離，結果在居隔期滿前採檢陽性，陰轉陽確診。但因為本來就已經在居家隔離，對社區影響相對小。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 13:19:54
新竹縣衛生局表示，這是之前跨縣市家族群聚案的擴大，案19666為案19644的母親，因為案19644回新埔娘家相聚而確診，而今日新增的3位染疫者也都是案19644的家人，分別為姊妹與父親，在案19666確診後就匡列居家隔離，之前採檢為陰性，但於昨（24）日居隔期滿後再次採檢為陽性確診。
3人的Ct值分別為18、24、31.5，有兩位有輕微咳嗽症狀，一位是無症狀，目前安排收治在專責醫院負壓隔離病房。（編輯：倪浩軒）
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