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黃玉儀主任指出，科學家曾追蹤調查天然背景輻射特別高的地區，包含印度喀拉拉邦（India Kerala, 1-45毫西弗/年）、伊朗拉姆薩（Iran Ramsar, 最大值132毫西弗/年）、巴西米納斯吉拉斯（Brazil Mineas Gerais, 7毫西弗/年）、中國大陸廣東陽江（China Yangjiang, 平均5.8毫西弗/年）等，並未發現有異常癌症發生率。黃玉儀主任也提到，目前各國輻射相關工作者必須隨身攜帶輻射劑量計，並將輻射劑量與健康資料登錄到中央政府。加拿大曾進行關於輻射工作者與癌症風險之間關聯的大型數據統計，統計結果顯示，輻射工作者與一般民眾相比，整體癌症發生率、癌症死亡率並無增加趨勢。
除天然背景輻射及醫療行為外，國際間多將一般人一年游離輻射曝露限值定為１毫西弗/年，輻射相關工作者則為20毫西弗/年。究竟「1」毫西弗是什麼概念呢? 以最符合時事日本福島地區食品的例子來看，黃玉儀主任換算，若以衛福部公告，未來對於日本福島地區食品進口之標準值，銫-137加銫-134總合100貝克以下來計算，一般民眾要在一年內吃進762公斤被政府放行含有99貝克銫-137的輻射食品，才會達到考慮計算癌症風險之起算點。
▲輻射劑量比較圖
人體累積100毫西弗輻射劑量後 100人中可能增0.5人罹癌
黃玉儀主任表示，輻射的健康風險可分為「機率效應」及「確定效應」。機率效應代表可能、但不一定會發生，且無法確定何時、在誰身上發生。大家最擔憂的癌症誘發即是屬於輻射健康效應中的「機率效應」。因為輻射造成人體的影響難以用實驗驗證，故相關數據多僅能從核災事故的事後研究獲取，依據過去的研究資料發現，在累積接觸100毫西弗的輻射劑量以上後，每再累積增加100毫西弗，會增加0.5%的罹癌機會，意即每100個接受此輻射累積劑量的人中，可能會有0.5人會因此罹患致命性癌症。
確定效應則是大於100毫西弗的輻射劑量才會發生，而劑量一到就一定會發生相關副作用，並且嚴重程度與劑量成正比。如癌症放射治療造成之皮膚反應，包含皮膚紅腫、疼痛針刺感、脫皮或落髮。
國際間通用 輻射「線性無閾值理論」
輻射健康風險其實有多種理論，黃玉儀主任說，因為在過去核災事故中觀察到，輻射劑量對人體的影響本身有一閾值存在，真正會增加癌症風險的劑量閾值約為100毫西弗，意即累積100毫西弗以上輻射劑量後，風險才會開始上升，雖然部分學者認為，在此劑量下並無任何科學性資料，因此相對安全。但有鑑於核災對人們帶來的影響及恐懼感，有一派學者認為「有輻射就有傷害」，進而提出「線性無閾值理論」，也是目前最保守、也被國際重要輻射防護組織採用之概念。
▲額外接受之輻射量與致癌率關聯示意圖
但回到前一節提到的研究結果來看，為什麼最常接觸輻射的相關工作者卻沒有觀察到癌症風險增加呢？在這邊也必須提到另一個不同角度的理論「輻射激效」，這個理論提出，緩慢且少量的輻射曝露反能降低癌症發生的風險，因身體接受過微量輻射後，對於輻射的修復能力反而會增加，黃玉儀主任分享，最生活化的例子就是「北投石」，做為稀有放射性溫泉礦物廣為人知，還有「藥石」之別稱。
參考資料來源：
行政院原子能委員會
和信治癌中心醫院
資料來源：健康醫療網 【福島食品真的NG嗎？2】輻射污染食品「過量」恐致癌
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊