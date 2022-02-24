未禮讓行人最高罰6千！道交條例修法三重點一次看

行政院今（24）日上午宣布，通過《道路交通管理處罰條例》草案，針對酒駕、未禮讓行人、嚴重超速認定標準與古董車認定等相關條文進行修正，交通部統整為「兩大核心」與「三大重點」。其中，為了有效防制酒後駕車，落實課責酒駕行為，道路交通安全講習時數相關費用將由參加者自行負擔，而車輛若未禮讓行人，最高可開罰6千元。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-24 13:34:19
交通部表示，「兩大核心」包含未停讓行人罰責與違規記點制度。在未停讓行人罰責上，汽、機車駕駛人若未禮讓行人，原最高處新台幣3600元，上調至新台幣6千元，記違規點數原記1點，上調至2點。如果駕駛致人受傷，將吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡則吊銷執照，3年內不得考領，且均
需參加道路交通安全講習。
違規記點制度上，延長違規記點累計期間、增加累計點數及吊扣駕駛執照期間為1年內每達12點，吊扣駕照2個月，並增訂講習可扣抵點數規定。增訂逕行舉發案件被通知人未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人時，改記汽車違規紀錄或加倍罰鍰，未辦理改記汽車違規紀錄於1年內每達3次者，吊扣汽車牌照2個月。
另外「三大重點」包含速度管理、駕駛人管理、車輛管理。在速度管理上，將「嚴重超速」認定，從現行超過最高時速60公里下修為超過40公里，即可被認定嚴重超速。駕駛人管理上，增訂修法後新考領聯結車、大客車、大貨車或小型車駕照，駕駛輕型機車者罰責。
車輛管理則包含，增訂領用古董車專用牌照的車輛不依規定之時間、路線或區域內行駛者，處以罰鍰及註銷牌照；燈光設備污穢不予清潔或為他物遮蔽致影響正常辨識，及裝置不合規定音調喇叭相關罰責；若有車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落等情事對汽車駕駛人處罰及記點規定。