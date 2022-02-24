俄軍兵分三路「全面入侵」　烏克蘭宣布實施戒嚴

俄羅斯總統蒲亭24日宣布在烏東地區展開「特殊軍事行動」之後，隨即包括烏克蘭首都基輔在內多座城市傳出爆炸聲，更有消息指出，俄軍部隊已經自烏克蘭南部城市的敖德薩（Odessa）、馬立波（Mariupol）登陸。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過電視宣布全國戒嚴，全境將進入戰爭狀態。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-24 13:46:55｜2022-02-24 13:59:59
綜合外媒報導，蒲亭宣布在烏東地區展開「特殊軍事行動」之後，烏克蘭多座城市傳出爆炸聲，隨後烏克蘭證實發生爆炸，包括來自巡航導彈和彈道導彈的襲擊。根據烏克蘭內政部長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）表示，首都基輔和第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）等地的機場和軍事設施正被針對攻擊。
此外，位於烏東地區的馬立波、克拉莫托斯克（Kramatorsk）等主要城市也傳出爆炸聲。隨後也有消息指出，俄軍部隊已經自敖德薩、馬立波登陸。
俄軍兵分三路進攻烏克蘭，以導彈突襲基輔，並分別攻入東部哈爾科夫及南部敖德薩。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，「俄羅斯已對烏克蘭發動全面入侵」。
烏克蘭總統澤倫斯基稍早透過影片發表談話，指出俄羅斯己經對烏克蘭軍事基礎設施及邊境衛隊發動攻擊，烏克蘭許多城市都發生爆炸。同時，澤倫斯基宣布全國實施戒嚴，全國進入戰時狀態。
澤倫斯基同時呼籲民眾「保持冷靜、待在家裡」，並指出「烏克蘭軍方正在採取反制行動」。澤倫斯基表示，「我們很強大，準備好面對任何狀況。我們將取得勝利，因為我們是烏克蘭。」