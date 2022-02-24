拜登與烏克蘭總統通電　誓言嚴厲制裁俄羅斯

（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）在俄羅斯宣布將對烏克蘭採取「特種作戰」並發動攻擊後，美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基通話。拜登向他表示明天將會宣布對俄羅斯的嚴厲制裁。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，克里姆林宮已決定在烏克蘭執行「特殊軍事行動」（special military operation）後，隨即進攻烏克蘭，烏克蘭首都基輔和哈爾科夫市（Kharkiv）的軍事指揮中心穿出遭到飛彈攻擊，烏克蘭東部的頓內茨克市（Donetsk）、東南部的港口城市馬立波（Mariupol）也都傳出爆炸。
拜登（Joe Biden）也立即與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話。根據白宮釋出的談話紀要。
拜登譴責俄羅斯軍隊無端且無理的襲擊，並向澤倫斯基簡單說明正在採取的國際譴責步驟，包括今晚在聯合國安理會的緊急會議。澤倫斯基則希望拜登呼籲全球各國領袖明確反對蒲亭的公然侵略，並與烏克蘭民眾同在。
拜登也表示，明天將與七大工業國集團（G7）領袖召開會議，美國與盟國、合作夥伴將對俄羅斯實施嚴厲制裁，美國也將繼續對烏克蘭與烏克蘭民眾提供支持與援助。（編輯：高照芬）1110224