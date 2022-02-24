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3月防疫放寬！「5機場、2港口」往離島免快篩、健康聲明

▲指揮中心宣佈國內疫情狀況，以及3月實施防疫放寬等措施。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心宣佈國內疫情狀況，以及3月實施防疫放寬等措施。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-24 14:48:36｜2022-02-24 14:53:30

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，依據春節前後本土疫情趨勢，考量國內本土疫情已穩定可控，自3月1日起暫停本島5處機場及2處港口篩檢站運作及健康聲明書填寫。

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1月29日起，松山、臺中、嘉義、臺南、高雄等5處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，及基隆、高雄等2處有船班往來離島港口，均設置篩檢站，旅客搭乘國內航線及船班前往離島時，應於搭機/船前填寫「健康聲明書」。

指揮中心統計，上述篩檢站自1月29日設立迄今，機場及港口全面投入人力，並每日動員保全、清潔消毒、航警、志工、防疫車隊等上百名人力，進行宣導、現場秩序維護、動線調整、環境清消、審視健康聲明書及協助旅客執行快篩等作業。

▲（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心宣佈，3月1日起暫停本島5處機場及2處港口篩檢站運作及健康聲明書填寫。（圖／指揮中心提供）（圖／指揮中心提供）
截至昨(23)日，累計快篩執行搭機旅客3,028人次(佔搭機旅客數2.32%)及搭船旅客75人次(佔搭船旅客數2.61%)，其中過去14天有症狀分別為902人次及4人次，全數快篩陰性。

指揮中心指出，考量國內疫情已趨穩定，且篩檢站設立期間未有篩檢陽性旅客，綜合評估後，將自3月1日起暫停交通部民用航空局及航港局所屬本島5處機場及2處港口篩檢站之運作，前往離島之旅客亦不需填寫健康聲明書，同時請各場站協助於現場宣導並提醒旅客，如有症狀旅客請勿搭機/船，並應儘速至醫院進行必要採檢。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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