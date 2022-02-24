3月防疫放寬！「5機場、2港口」往離島免快篩、健康聲明

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指揮中心統計，上述篩檢站自1月29日設立迄今，機場及港口全面投入人力，並每日動員保全、清潔消毒、航警、志工、防疫車隊等上百名人力，進行宣導、現場秩序維護、動線調整、環境清消、審視健康聲明書及協助旅客執行快篩等作業。
截至昨(23)日，累計快篩執行搭機旅客3,028人次(佔搭機旅客數2.32%)及搭船旅客75人次(佔搭船旅客數2.61%)，其中過去14天有症狀分別為902人次及4人次，全數快篩陰性。
指揮中心指出，考量國內疫情已趨穩定，且篩檢站設立期間未有篩檢陽性旅客，綜合評估後，將自3月1日起暫停交通部民用航空局及航港局所屬本島5處機場及2處港口篩檢站之運作，前往離島之旅客亦不需填寫健康聲明書，同時請各場站協助於現場宣導並提醒旅客，如有症狀旅客請勿搭機/船，並應儘速至醫院進行必要採檢。（編輯：張志浩）
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