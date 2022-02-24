俄烏開戰！台積電收跌21元 台股終場跌461點、收17594點
俄烏情勢緊張，俄羅斯進軍烏克蘭，烏克蘭宣布戒嚴，不僅使美期指重挫，今（24）日亞股也倒一片，日韓股市跌1.5%以上到2.6%。港股跌近3%、陸股跌1%以上。而台北股市今日盤中受到國際情勢升溫影響，一度大跌近500點，跌494點左右，下殺來到17561點，終場跌461點，收在17594點，跌幅2.5%，成交金額4336億元。
記者許家禎/台北報導
2022-02-24 14:05:39
俄烏開戰，市場恐慌情緒蔓延，美國期指今日大跌2%以上，布蘭特原油期貨突破100美元，來到101美元，油價之高為8年首見，另外金價也衝至1940美元。而台北股市今日早盤跌破萬八大關，午盤過後受到俄烏開戰消息影響，電金綠光罩頂，大盤一度大跌近500點，來到17561點，終場跌461點，收在17594點，跌幅2.5%，成交金額4336億元。
權值股台積電大跌21元，終場收在604元，跌幅達3.3%。聯電跌幅也有3.3%，收在51.8元。其他重要電子股，如聯發科同樣慘摔，跌5%以上。鴻海、南亞科、大立光、緯創、國巨、旺宏、日月光跌2到3%多。金融股也殺多，開發金、玉山金、元大金、新光金跌1到2%，中信金跌3%以上。
不過，因為戰事使黃金概念股紅通通，如佳龍與金益鼎飆漲停。而在各國解封有望、開放邊境有譜情況下，相關族群逆勢抗跌，像是觀光股的六福、夏都漲4%上下，五福漲5%，寒舍、雄獅、遠雄來漲1到2%，鳳凰、易飛網飆漲停或幾近漲停。另外，部分航運也有好表現，中櫃飆漲停，志信漲6%。