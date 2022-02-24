特企／桃園重劃區豪宅商辦價格雙上揚　發展前景不容小覷

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經國特區近年在各大壽險、建商開發商辦產品下，已成為桃園最密集的商辦重鎮。在經國特區擁地萬坪的中悦建設機構，深耕豪宅及商辦產品，挾其完整街廍開發、迎合高端客層需求的規劃及在地深耕的品牌形象，在當地樹立了新指標，中悦推出的「商貿中心」已完銷，預計在經國重劃區商業區啟動4552.88坪商辨造鎮計劃推出商辦產品，此外嵿富建設繼「亞太中心一期」後也推出二期商辦產品目前開價35-39萬，經國商辦讓各企業總部聚焦經國。
不僅商辦推案熱絡，中悦建設在水岸住宅區的二件豪宅「松花園」、「栢花園」興建中，吸引不少高端客搶進，預期未來完工後，房價有機會上看5字頭。
近年桃園房市發展以重劃區為主流，其中近南崁交流道的經國特區發展腹地有限，隨著經國轉運站的營運、未來幸福橋開通，成為高端客層、企業設立據點的首選之一，遠雄人壽桃園企業總部大樓及中悦等多件商辦陸續完工，加上沿街店面零售業及商辦租客進駐，帶動區域內商業發展日漸成熟，商業區地價飆高至百萬以上，買方看好未來加上近年營建成本普遍上揚，房價水位普遍站上3字頭，地段優良、具品牌力的建商價格更站上4字頭。
房地產業者觀察，桃園由於房價基期相對大台北為低，製造業景氣持續暢旺，帶動企業營利及從業人員所得能力提升，充沛資金明顯湧入重劃區，以另桃園另一重劃區青埔來說，不少指標推案房價已站上5字頭，中悦為回饋已購客，僅針對中悦家族潛銷的豪宅「HLA・悦」每坪42萬元，是在房市一片漲價潮中，鮮少建商以不漲價、低於市場行情回饋給已購客戶的案例。不僅置產買盤鎖定具有發展潛力的地段出手，企業在擴點需求及資產保值思維下，加碼入手商用不動產，帶動重劃區的住宅、商辦價格雙雙上揚。
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