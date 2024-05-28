「中颱艾維尼」颮線逼近！17縣市豪、大雨特報 2縣市嚴防大雷雨
（更新時間8:08）今（28）日受到今年第一號颱風「中颱艾維尼」影響，中央氣象署一早針對17縣市發布豪、大雨特報，並針對2縣市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾出門上班記得小心雨勢，注意雷擊及強陣風。
記者賴禹妡／綜合報導
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，根據觀測資料，今日清晨紅外線雲圖顯示，西北部近海對流雲系正在逼近中，伴隨線狀對流回波及閃電，屬於中尺度系統的「颮線」。
🟡大雨特報地區：
基隆市、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣
🟡豪雨特報地區：
新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市
中央氣象署今日一早6時45分發布大雨、豪雨特報，指出台灣有鋒面通過，易有短延時強降雨，新竹縣、新竹市、苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，西半部地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。
🟡大雷雨示警區域：
雲林縣、嘉義縣
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度；路面濕滑、能見度低，步行與開車請注意安全、減速慢行。