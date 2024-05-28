法網／感嘆！紅土之王年代落幕 Nadal直落三遭橫掃、恐就此告別
歲月催人老！昔日紅土之王「蠻牛」Rafael Nadal(納達爾)今(28)日在法國網球公開賽首輪就踢鐵板！Nadal與排名世界第4的德國好手Alexander Zverev鏖戰逾3小時，可惜最終仍以直落三敗下陣來，也宣告紅土之王的年代已結束，且Nadal可能就此告別法網。
記者廖聿偉/綜合報導
即將滿38歲的Nadal花了2年的時間，才擺脫傷痛重返球場，無奈狀況距離巔峰仍有一段差距，且首輪籤運不佳，碰上強敵Alexander Zverev，最終Nadal只能俯首稱臣，但現場觀眾仍給Nadal巨大的掌聲。
Nadal直落三吞敗 現場掌聲響起
Nadal重返球場的首局就遭破發，即使後面回穩，但仍無法突破Zverev的發球局，最終以3：6丟掉首盤。
第二盤Nadal總算在第5局破發成功，可惜第10局被回破，雙方殺入搶7大戰，最終Nadal仍以5：7再讓出第二盤，陷入巨大危機。
Nadal在第三盤似乎氣力放盡，雖在第2局破發，但之後連續丟了3個發球局，最終以3：6再敗，總盤數直落三遭橫掃。
紅土之王時代已過
Nadal過去19次參加法網拿下14座冠軍，奠定了紅土之王的地位，只可惜受到傷勢困擾，實力已明顯退化，Nadal是否提前退休仍是未知數，不過外界普遍認為，今年將是Nadal最後一次參加法網。