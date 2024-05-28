身體出現「10項警訊」恐是罹癌！國健署長證實了：快去醫院檢查

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二、傷口及潰傷久不癒合
三、異常出血或者有分泌物
四、觸摸到不明的腫塊
五、吞嚥困難或者消化不良
六、痣或疣有明顯變化
七、長期咳嗽或聲音沙啞
八、身體特定部位持續疼痛，久未改善
九、在未有特意節食或運動的狀態下，體重急遽減輕，像是一個月莫名其妙減少5公斤等
十、不明原因的發燒或者倦怠感
事實上，重症專科醫師黃軒過去也曾經在臉書提到以上10大警訊，表示這些症狀可能並非癌症所致，但若症狀持續存在或有惡化趨勢，應盡快就醫檢查。民眾也要定期進行健康檢查並對身體的任何變化保持警覺，有助於早期發現並治療，增加成功生存的可能性。
黃軒也提醒，預防勝於治療，日常均衡飲食、適量運動、避免抽菸和過量飲酒，也要避免接觸已知的致癌物，都是降低罹癌風險的有效方法。
國健署則表示，當去醫院檢查發現罹患癌症的時候也不要太驚慌，癌症醫療防治醫院透過專業的診療及照護協助您，除了癌症診斷與治療服務外，也會提供許多服務，例如運動防癌講座，促進運動防癌及罹癌後的運動與復健照護，加強防癌及癌症病人生活品質，緩解罹癌後之情緒壓力，由心理師提供院內癌症病人心理支持服務。國健署強調，多多利用癌症篩檢服務，篩檢若有異常，請儘速就醫確認並接受治療！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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