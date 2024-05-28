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身體出現「10項警訊」恐是罹癌！國健署長證實了：快去醫院檢查

▲根據衛生福利部國民健康署統計，癌症已經連續41年蟬聯國人10大死因之首，占每年總死亡人數約3成。（示意圖／翻攝pixabay）
▲根據衛生福利部國民健康署統計，癌症已經連續41年蟬聯國人10大死因之首，占每年總死亡人數約3成。（示意圖／翻攝pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

身體有10項警訊可能出問題了！隨著現在飲食習慣的改變，年輕人罹癌率也逐漸在提高，根據衛生福利部國民健康署統計，癌症已經連續41年蟬聯國人10大死因之首，占每年總死亡人數約3成。其最主要還是不少人沒有定期健康檢查，未能及時發現與治療，大大降低了罹癌生存率。國健署長吳昭軍就提醒民眾，如果在不明原因之下身體出現10項警訊的話，應該立刻就醫檢查！

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一、排便、排尿習慣改變，像是出現血便、血尿或者糞便形狀改變等
二、傷口及潰傷久不癒合
三、異常出血或者有分泌物
四、觸摸到不明的腫塊
五、吞嚥困難或者消化不良
六、痣或疣有明顯變化
七、長期咳嗽或聲音沙啞
八、身體特定部位持續疼痛，久未改善
九、在未有特意節食或運動的狀態下，體重急遽減輕，像是一個月莫名其妙減少5公斤等
十、不明原因的發燒或者倦怠感

▲年輕人罹癌人數變多，醫師指出與各種不良的生活習慣有關。（示意圖／免費圖庫pixabay）
▲如果身體出現像是莫名疲倦、發燒、吞嚥困難、排便排尿習慣改變等，都很可能是身體發出的警訊，應該盡快就醫檢查。（示意圖／pixabay）
事實上，重症專科醫師黃軒過去也曾經在臉書提到以上10大警訊，表示這些症狀可能並非癌症所致，但若症狀持續存在或有惡化趨勢，應盡快就醫檢查。民眾也要定期進行健康檢查並對身體的任何變化保持警覺，有助於早期發現並治療，增加成功生存的可能性。

黃軒也提醒，預防勝於治療，日常均衡飲食、適量運動、避免抽菸和過量飲酒，也要避免接觸已知的致癌物，都是降低罹癌風險的有效方法。

▲健身房設置各項運動訓練器材。（圖／記者陳美嘉攝，2022.03.28）
▲適量的運動並且保持均衡飲食都是降低罹癌風險的做法。（圖／NOWnews資料照）
國健署則表示，當去醫院檢查發現罹患癌症的時候也不要太驚慌，癌症醫療防治醫院透過專業的診療及照護協助您，除了癌症診斷與治療服務外，也會提供許多服務，例如運動防癌講座，促進運動防癌及罹癌後的運動與復健照護，加強防癌及癌症病人生活品質，緩解罹癌後之情緒壓力，由心理師提供院內癌症病人心理支持服務。國健署強調，多多利用癌症篩檢服務，篩檢若有異常，請儘速就醫確認並接受治療！

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