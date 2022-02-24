台中旅宿最安全 　228連假住宿首選「安心旅宿」

228連假將至，台中市政府持續要求旅宿業者落實防疫措施，旅宿業者只要依市府訂定的「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程」，做好公共場域、房務及餐飲等各項防疫工作，通過審核就可取得「安心旅宿」標章。市府觀光旅遊局也將不定期前往查察各家旅宿業者防疫情形，確保遊客玩得開心、住得安心。





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觀旅局表示，台中幅員遼闊，山、海、屯、都各自擁有獨特的歷史人文、美食小吃與觀光特色，推薦228連假來台中旅遊，一定要走訪台灣鐵道改建的「東后豐自行車道」、最美的夕陽「高美濕地」及天然優美的溫泉勝地「谷關溫泉」，同時搭配入住自行車友善、低碳認證或溫泉標章等特色「安心旅宿」，無論是規劃當日來回一日遊、小旅行二日遊，或是三日深度旅遊，都能使遊客輕鬆探台中這座熱情活力的城市。











觀旅局強調，「安心旅宿」不是防疫旅館，也不是居家檢疫代替所，不接受居家檢疫及居家隔離者住宿，服務對象僅限於一般遊客。今年度已取得「安心旅宿」認證的旅宿業者已達到289家，市府將持續輔導並鼓勵更多旅宿業者取得「安心旅宿」認證標章，以提供遊客安全、優質的住宿環境。











觀旅局指出，228連假來台中旅遊，外出旅遊住宿選擇有「安心旅宿」認證標章，才能玩得開心又安心。



