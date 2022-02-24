3月7日起入境檢疫縮短為10＋7　居家隔離需滿足一人一戶

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(一) 居家檢疫天數為10天，入境日為第0天，並自第11天起接續自主健康管理7天。
(二) 以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫。
(三) 同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。
二、檢測措施：
(一) PCR檢測(計2次)：
1. 於入境時(第0天)依現行措施進行PCR檢測。
2. 於檢疫期滿前(檢疫第10天)進行PCR檢測，由地方政府安排至醫療院所或因地制宜規劃PCR檢測作業。檢測結果陰性者，期滿解除檢疫列管，接續自主健康管理7天。
(二) 家用快篩試劑檢測(計5次)：
1. 檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理期間第3天、第6-7天，各執行1次快篩。
2. 家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。
指揮中心強調，檢疫措施是控制疫情的必要防線之一，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。