俄烏開戰！台股盤中大跌近500點 國安基金信心喊話
俄烏情勢緊張，俄羅斯進軍烏克蘭，烏克蘭宣布戒嚴，不僅使美期指重挫，今（24）日亞股也倒一片，日韓股市跌1.5%以上到2.6%。港股跌近3%、陸股跌1%以上，台股盤中亦一度大跌近500點，終場仍跌461.18點，收在17594.55點，跌幅2.5%。對此，國安基金執行秘書長、也是操盤手的財政部次長阮清華信心喊話，強調台灣經濟基本面良好，投資人要有信心，並會持續關注後續發展，若出現非理性大跌，必要時不排除召開臨時委員會議，討論因應對策。
記者顏真真/台北報導
2022-02-24 14:50:00
俄烏開戰，市場恐慌情緒蔓延，美國期指今日大跌2%以上，布蘭特原油期貨突破100美元，來到101美元，油價之高為8年首見，另外金價也衝至1940美元。而台北股市今日早盤跌破萬八大關，午盤過後受到俄烏開戰消息影響，電金綠光罩頂，大盤一度重挫494.66點，來到17561.07點，終場仍跌了461.18點，收在17594.55點，成交金額4336億元。
對於台股大跌，阮清華表示，主要是受到俄烏情勢擴張，美股及亞股都跌，台股權值股、金融股及電子股亦受衝擊，台股也應聲下跌，他也不忘信心喊話，台股基本面仍良好，出口、投資、經濟成長率、上市櫃獲利表現突出，經濟成長率有機會達4.15%。
他也強調，俄烏的情況還是短期衝擊，投資人對台股要有信心，國安基金也會持續關注後續發展，若出現非理性大跌，必要時不排除召開臨時委員會。