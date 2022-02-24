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探病限制3月1日起有條件放寬！「雙北、桃園、高雄」除外

▲指揮中心說明探病規定。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明探病規定。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-24 14:39:42

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，國內COVID-19疫情趨於穩定，衡酌醫療機構防疫安全及民眾探病需求，自本(2022)年3月1日起調整醫院探病管理措施，臺北市、新北市、桃園市及高雄市的醫院除例外情形之外，維持禁止探病；其餘縣市的醫院有條件開放探病。指揮中心說明如下：

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一、探病規定：

(一)臺北市、新北市、桃園市、高雄市的醫院除例外情形之外，維持禁止探病。例外情形包括病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或基於法規需要家屬親自簽署同意書或文件；或急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；或其他因病患病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形。

(二)其餘縣市之醫院除例外情形外，有條件開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

二、其他規定：

(一)所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢測陰性證明。

(二)若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天(含)以上」或「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」，得免除篩檢。

(三)探病者須不具COVID-19相關症狀、未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史，且進入醫院務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。為強化醫院感染管制，民眾若仍有探病需要，指揮中心籲請探病者儘速完成疫苗追加劑接種，並配合實聯制登記及院方相關管理措施，以降低交互感染風險，保障自身及病人健康安全。另醫院相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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