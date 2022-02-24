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3／1口罩鬆綁！運動等「7場合」免戴一次看　雙鐵可飲食

▲中央流行疫情指揮中心公布，3/1起7大場合免戴口罩。（示意圖／翻攝pixabay）
▲中央流行疫情指揮中心公布，3/1起7大場合免戴口罩。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-24 14:52:30｜2022-02-24 15:11:35

隨著本土疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心今（24）日宣布適度放寬部分防疫規定，其中口罩規定大鬆綁，自3月1日起「7大場合」免戴口罩，包含室內外運動、拍攝個人或團體照、直播、錄影、主持等談話性質工作、自行開車（需車內均為同住家人，或無同車者）等。

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指揮中心表示，自3月1日起放寬戴口罩規定，新增從事室內外運動、拍攝個人或團體照、自行開車且車內均為同住家人或無同車者、直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時等場合，民眾均可不戴口罩。

指揮中心強調，下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.於室內外從事運動時。
2.於室內外拍攝個人/團體照時。
3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
6.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

▲指揮中心宣布適度放寬部分防疫規定。（圖／指揮中心）
▲指揮中心宣布適度放寬部分防疫規定。（圖／指揮中心）
指揮中心也公布，賣場、超市、市場不另要求人流管制且開放試吃；高鐵、臺鐵、公路客運、船舶等大眾運輸開放飲食；宴席也將開放逐桌敬酒敬茶。

指揮中心呼籲，防疫工作人人有責，請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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