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高雄+1　旗津加強版防疫措施解除

▲高雄市長陳其邁今日宣布旗津地區的加強防疫措施解除。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今日宣布旗津地區的加強防疫措施解除。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-02-24 14:49:42

高雄今（24）日有一名新增個案，為案20321，是案19730的同住家屬，在2月14日進行居家隔離、2月24日確診，是在隔離期間陰轉陽的個案，無社區風險，高雄市長陳其邁今日也宣布旗津的加強防疫措施解除，包括婚宴、廟會、關懷據點、日照機構均開放，其他則與全國防疫措施一致，但還是要提醒市民朋友，參加活動還是要遵守防疫規定。

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▲高雄今（24）日有一名新增個案，為案20321，是案19730的同住家屬，是在隔離期間陰轉陽的個案，無社區風險。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄今（24）日有一名新增個案，為案20321，是案19730的同住家屬，是在隔離期間陰轉陽的個案，無社區風險。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁說，目前旗津區最後一例個案19843在2月2日隔離後就無新增案例，且2月6至8日旗津區全面普篩均為陰性、2月8日起造船廠工作人員每周兩次篩檢結果均為陰性，因呼吸道症狀就醫者無檢出PCR陽性，且監測人數無明顯增加，社區相當安全。

▲旗津地區的加強防疫措施解除。（圖／高雄市政府提供）
▲旗津地區的加強防疫措施解除。（圖／高雄市政府提供）
但旗津因為這波疫情，原本攤商門庭若市的景象變成門可羅雀，營業額大概只有過去的一成，生意受到影響，有攤商希望推出「旗津券」刺激消費，對此陳其邁指出，很感謝旗津地區市民朋友的配合，所以在很快的時間內，包括過年期間，都一同落實防疫工作，假如沒有大家這樣配合，旗津若要達到清零，應該還要有一段時間，很敬佩旗津市民。

陳其邁表示，旗津已經可以恢復正常的防疫措施，所有活動都恢復正常，代表旗津是安全的，沒有任何問題，不論是旗津或相關振興經濟措施，大約到三月中配合春假期間啟動，市府也會全力加碼、支持振興，歡迎大家到旗津旅遊，市長一定挺旗津。

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