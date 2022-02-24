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酒駕創5年新高！王國材痛斥「混蛋」警告：再犯吃牢飯

▲交通部長王國材（中）於記者會中動怒，斥責酒駕者「混蛋」，若有再犯將會吃牢飯。（圖／記者許若茵攝，2022.2.24）
▲交通部長王國材（中）於記者會中動怒，斥責酒駕者「混蛋」，若有再犯將會吃牢飯。（圖／記者許若茵攝，2022.2.24）

記者許若茵／台北報導

2022-02-24 15:04:33｜2022-02-24 15:04:49

交通部今（24）日公布110年道路交通安全總報告，去年共發生35萬6779件事故，造成2990人死亡，以及47萬4376人受傷。值得注意的是，去年酒駕事故死亡人數318人，較前年同期增加29人，漲幅達1成。交通部長王國材更於記者會中動怒，斥責酒駕者「混蛋」，若有再犯將會吃上牢飯。

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今交通部公布去年道安總報告，按照運具區分，機車事故死亡為1828人，佔總死亡人數61.1%，較前年同期增加10人（+0.6%），電動自行車事故死亡63人，較前年同期增加15人（+31.3%）；酒駕事故死亡318人，較前年同期增加29人（+10%）。

進一步以縣市來看，去年酒駕事故死亡人數前5名為屏東40人、高雄35人、桃園34人、台南31人、台中24人，與前年比較，則以高雄10人、台東10人、台南6人、彰化5人、花蓮5人增加較多。

王國材指出，去年整體交通事故造成2990人死亡，雖較前年減少10人，但對這數字仍然不滿意，且酒駕人數增加，是5年來最高，將列為今年重中之重的重點，他更怒批酒駕「混蛋們」，若再犯將會吃牢飯。

此外，王國材也點名台東與屏東首長，上月並未召開道安會議，但台東與屏東交通事故死亡人數分列前兩名，呼籲首長應撥冗參與道安會議，帶領行政團隊一起改善道安問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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