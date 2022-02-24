烏東硝煙四起！俄卻不怕歐美制裁　專家：蒲亭有兩大靠山

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蒲亭在談話中斥責北大西洋公約組織（NATO）在冷戰後持續東擴、與美國方面不守信諾，威脅到俄羅斯國土安全；又將烏克蘭政府置於「寡頭」位置，將烏克蘭政府視為西方資本主義的利益代表人，斥責基輔當局摧毀東正教、迫害烏東地區的俄裔等，不只從法律層面上鋪盤，還訴諸俄羅斯的民族主義上，藉此支持俄羅斯軍方動員。
至於俄羅斯會不會將邊境衝突上升至全面入侵，鄭欽模則認為機會不大，主要是因為蒲亭如今對烏克蘭用軍的目的是為了極限施壓，除了在國際斡旋上給美國一個下馬威外，主要還是逼迫歐美方面升高制裁手段。
過去，蒲亭是很有節制的派軍進入烏東頓巴斯地區進行維和，甚至可以說是避免直接與烏克蘭政府軍進行衝突，並沒有完全採取2014年併吞克里米亞時，策動烏東這兩個共和國公投加入俄羅斯聯邦的方式，這代表蒲亭是希望保留談判的空間，只是歐美國家卻立刻祭出制裁，蒲亭看準了西方國家的制裁力道不大有所保留，這才判斷可以加大力度進行進一步的施壓，增加自己的制裁籌碼。
鄭欽模指出，俄羅斯其實一直處於被西方制裁的情況，所以蒲亭對於歐美手段早有準備，例如在北京冬奧期間蒲亭就特地飛到中國，與習近平發表俄中聯合聲明，當中簽署包含能源、糧食、金融等15項經濟方面的協議。此外，去年底蒲亭也到印度與總理莫迪（Narendra Modi）簽署28項協定，並讚印度是一個「強權」且經得起考驗的「真朋友」，這些都是蒲亭為了日後被歐美經濟制裁，率先鋪排好能夠替莫斯科解套的戰略盟友。
鄭欽模認為，蒲亭是看準了歐盟內部的不團結，但這反而會迫使歐美真正團結。尤其是北約在冷戰之後並沒有所謂的「敵人」，因此也沒有存在的理由，如今俄羅斯主動開戰反而延續了北約的生命與促進團結。只是在歐美團結起來對俄進行制裁的同時，蒲亭手上還有「能源」這個極限武器，歐美勢必會因為國際能源價格的波動， 一定程度的影響了疫情之後的經濟重建。
此外他也提到，西方的制裁手段光是制裁蒲亭是不夠的，必須連任何支援莫斯科的盟友如中國都要一併制裁。歐美最大的問題在於是否能夠落實制裁手段而非淪為空談，目前在初步的制裁方面，亞洲地區除了日本主動表示要跟美國、加拿大採同位階的制裁，美國也要求新加坡、韓國等禁止出口中國晶片，台灣也因為俄國軍隊仰賴台積電半導體而同樣被列入要求禁止出口給俄國與其盟友的名單中。
至於外界擔心中國是否會趁機在台海局勢上進行動作，鄭欽模則表示可能性不高，除了習近平處理中國內部事務上，將重心全擺在20大上並不會貿然出兵外，其實美國跟歐洲在亞太地區的部署，並沒有因為烏東情勢加劇而受限，而中國如今也因為是否該支持俄羅斯承認烏東分離主義而陷入兩難局勢，並無心力改變目前的台海局勢。