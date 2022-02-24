新同事超熱情！要OL「陪買飯、等下班」　網曝暗黑真相

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即便知道原po有自己準備便當，新同事仍問能不能陪她去買飯，甚至在下班時堅持等原po一起走，就算禮貌請她自行先下班，新同事仍是等到原po下班才一起走到車站，一路尬聊的情況讓原po相當無奈，更直言表示新同事在工作上也經常犯錯，不願意遵循sop進行。新同事「熱情社交行為」讓原po大嘆「遇到這種彼此之間定位不太一樣的同事，要怎麼處理阿？」
對此，過來人紛紛曝光新同事過於熱情的暗黑真相「遇到這種一直要跟你好的，剛出社會傻傻以為他要跟我交朋友。 後來他一直套我薪資的話題，隔幾天我就被主管約談了，主管聽說我到處去跟別人說我的薪資，叫我注意一點。但我只跟那個同事說過一次，還是因為他一直盧我」、「還有別篇文，只是把離職的事情告訴同單位好友，結果好友就搶先她提離職， 讓主管約談原po」、「雛鳥心態啦，你好啊鳥媽媽～」。
但也有網友認為「大概因為都是新人想要趕快有個伴吧，不然就試著相處看看 說不定真的可以變朋友」、「我們都會一起去吃午餐耶，下班後基本都沒啥交集，上班會一直說幹話，最多就是平日約吃早餐，節日祝福這樣」、「一開始真的會想找個伴， 就是希望趕快有同期朋友」。（編輯：鍾怡婷）