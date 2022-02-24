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新同事超熱情！要OL「陪買飯、等下班」　網曝暗黑真相

▲OL遇到熱情同事，過來人卻曝暗黑真相。（圖／取自unsplash）
▲OL遇到熱情同事，過來人卻曝暗黑真相。（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-02-24 15:52:40｜2022-02-24 15:53:54

職場中不免遇到新同事，有些人習慣和同事交朋友，有些上班族則喜歡相敬如冰，而近日，有一名OL在網路上抱怨，公司部門來了一位女性新同事，先是熱情拜託她陪買午餐，又堅持要等OL一起下班走到車站，讓她感到不堪其擾，只好上網求助於網友，不料過來人淚曝暗黑真相。

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▲原PO無奈新同事太過熱情。（圖／截取自dcard）
▲原PO無奈新同事太過熱情。（圖／截取自dcard）
根據一名女上班族於Dcard上透露，自己剛到公司沒多久還算是職場新人，最近有一位部門新同事，因為跟原po主管處理同一案子，因此座位也在她旁邊，第一天主管不在時，原po有幫忙新同事處理工作上的問題，不料對方好像因此將她當成朋友。

即便知道原po有自己準備便當，新同事仍問能不能陪她去買飯，甚至在下班時堅持等原po一起走，就算禮貌請她自行先下班，新同事仍是等到原po下班才一起走到車站，一路尬聊的情況讓原po相當無奈，更直言表示新同事在工作上也經常犯錯，不願意遵循sop進行。新同事「熱情社交行為」讓原po大嘆「遇到這種彼此之間定位不太一樣的同事，要怎麼處理阿？」

對此，過來人紛紛曝光新同事過於熱情的暗黑真相「遇到這種一直要跟你好的，剛出社會傻傻以為他要跟我交朋友。 後來他一直套我薪資的話題，隔幾天我就被主管約談了，主管聽說我到處去跟別人說我的薪資，叫我注意一點。但我只跟那個同事說過一次，還是因為他一直盧我」、「還有別篇文，只是把離職的事情告訴同單位好友，結果好友就搶先她提離職， 讓主管約談原po」、「雛鳥心態啦，你好啊鳥媽媽～」。

但也有網友認為「大概因為都是新人想要趕快有個伴吧，不然就試著相處看看 說不定真的可以變朋友」、「我們都會一起去吃午餐耶，下班後基本都沒啥交集，上班會一直說幹話，最多就是平日約吃早餐，節日祝福這樣」、「一開始真的會想找個伴， 就是希望趕快有同期朋友」。（編輯：鍾怡婷）

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