大學生出手了！爭鮮「省錢吃法」被破解：200元就吃到吐
壽司、生魚片等美食受到不少台灣人的喜愛，近年國內也進駐許多迴轉壽司品牌，並自製各種特殊口味的壽司吸引民眾消費，不過由於迴轉壽司單價較高，常常也有不少人抱怨要吃飽需要花上許多錢。近日，在網路上就瘋傳一段「爭鮮迴轉壽司」的獨門吃法，隨即引爆熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 07:00:00
一群大學生在Tik Tok貼文指出「我願稱你為最省！」只見貼出的影片當中，一名男大生直接拿著薑片開始猛吃，然後配茶，吃完三十分鐘之後，其他人都已經累積數盤，而該男大生僅只拿了四盤壽司，然後依舊狂嗑免費薑片以及茶水。
貼文一出，釣出不少小資族網友分享吃法「其實正確應該是拿一盤壽司，然後把兩個壽司的飯切成四等份，把薑片放上去，這樣就有四個薑片壽司+兩片生魚片」、「也可以把一盤的兩個壽司分成四個飯後，兩個薑片壽司、兩個生魚片壽司喔，一盤吃四個」、「我自己去都拿六七盤，然後把飯切成四等份，兩個原本的、另兩個搭配薑片變壽司，再配茶，200元就能飽到吐了」。
不過，也有不少人不以為然「只吃薑片跟茶會不會太狠啊.....」、「是有沒有必要這麼省」、「不敢吃薑的人不能使用」、「對於不吃薑的我來說，你是個狠人」、「太狠了吧＝＝直接吃薑片配茶」、「沒想到大家生活過得如此困苦」、「那個茶是真的很好喝啊.....但這太省了吧」、「......不知道該說什麼」、「你拿四盤不就可以買一個便當了嗎......？」（編輯：張嘉哲）