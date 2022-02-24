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超買在先！3國安特勤捲私菸案調職　福利縮水提國賠敗訴

▲國安特勤利用2019年7月總統蔡英文搭專機出訪的機會超買私菸，有3人因此被調離特勤職務，求償國賠再敗訴。（圖／NOWnews資料照，總統府提供）
▲國安特勤利用2019年7月總統蔡英文搭專機出訪的機會超買私菸，有3人因此被調離特勤職務，求償國賠再敗訴。（圖／NOWnews資料照，總統府提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-02-24 15:45:15｜2022-02-24 15:48:33

國安特勤陳朝福、過聖傑、蔡政寧因捲入總統專機團購私菸，在獲得緩起訴後遭國安局調職，3人認為薪資、退休俸縮水，對國安局提出國賠各250萬元。士林地院認為，國安局固然違反《特勤人員職務輪調及回任辦法》逕自推薦回任國防部，但3人犯案情節重於回任辦法，已不適合繼續擔任特勤，判3人敗訴。

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陳朝福原為國安局特勤指揮中心機動四組編審，過聖傑為總統府侍衛官，蔡政寧為國安局特勤士，3人於2019年7月22日利用總統出訪專機機會，購買超過合法攜帶入境的免稅菸品，經台北地檢署偵查後，獲緩起訴處分。

陳等3人認為，如要解除3人特勤身分，國安局應依回任辦法，由特勤中心召開回任審查委員會，請3人列席陳述意見，再將回任決定以書面附記理由、提起救濟方法等送達3人，賦予3人救濟權利。然而，國安局竟違反程序，逕自推薦3人返回國防部任職，致3人失去特勤身分；調職後，各項權益、薪資及退休俸差額，陳為968萬餘元、過855萬餘元、蔡1347萬餘元，共計1941萬9272元，主張國安局故意不法侵害及怠於執行職務之行為，應各賠償3人250萬元。

士林地院認為，陳等3人僅因一己私利，即罔顧《憲法》應納稅義務，利用職務機會藉以逃漏稅捐，並違反特勤條例規定，守法觀念薄弱，違法在先，本應被調離特勤工作，因此駁回3人之訴。全案可上訴。

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