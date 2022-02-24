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衛福部臺中醫院精神科醫師章秉純表示，自閉症的正式名稱為「自閉症光譜疾患」，其成因非常複雜，通常與腦內神經傳導物質，及掌管腦部高級功能的楔前葉（Precuneus）相關；也與掌管情緒功能、記憶的杏仁核、海馬迴相關，是一個相當複雜的腦部狀況。加上人類的腦部不同於其他生物，出生後直到青春期都屬於成長階段。由於兒童腦部尚未發展成熟，個體差異更大，使得自閉症的診斷、治療均必須高度「個人化」，也因而最新的診斷準則中，將傳統的「自閉症」、「廣泛性發展障礙」、「亞斯伯格症」等診斷整合稱為「自閉症光譜疾患」。
接受個人化早期療育 學齡前灌溉發展
章秉純醫師指出，現代醫療科學對於自閉症光譜疾患已累積相當可觀的實證研究成果，建議及早接受個人化的早期療育（Early Intervention），只要把握腦部發展的初期，於學齡前進行早期療育，就如同為發展中的腦部「灌溉」，讓孩子原本落後的部分得以發展，甚至迎頭趕上。
為了協助自閉症光譜疾患的兒童，臺中醫院成立「小小蒲公英學園」，由專業兒童早療心理師團隊，以系統化、個人化兼具的方式，與家長共同教育每一個特殊的孩子。讓孩子腦部中，負責社會互動、人際溝通、認知功能的神經元，在成長中得到外界的合適刺激，進而讓孩子得以健康、快樂地成長。
掌握孩子五個成長關鍵 有異狀一同就醫
章秉純醫師提醒，若孩子有「察言觀色」、「眼神接觸」、「重複行為」、「暴躁易怒」、「人際關係」等狀況時，建議家長不妨帶孩子一同來諮詢醫師，了解問題。孩子的人生充滿著無限多彩的可能性，只要適當接受早期療育，自閉症光譜疾患的孩子也可以綻放屬於自己的光芒。
資料來源：健康醫療網 孩子有自閉症人生就完了嗎？ 學齡前早療有效翻轉疾患
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