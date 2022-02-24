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今日最聚焦／俄烏開戰、經濟制裁　半導體原物料會短缺？

▲俄烏開戰！俄羅斯進軍烏克蘭，烏克蘭宣布戒嚴，台北股市盤中也一度大跌近500點，投資人關注戰事開打會影響哪些部分，包括天然氣與原物料，哪些關係著半導體產業？（圖／NOWnews資料照片）
▲俄烏開戰！俄羅斯進軍烏克蘭，烏克蘭宣布戒嚴，台北股市盤中也一度大跌近500點，投資人關注戰事開打會影響哪些部分，包括天然氣與原物料，哪些關係著半導體產業？（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-02-24 16:43:30

俄烏開戰！俄羅斯進軍烏克蘭，烏克蘭宣布戒嚴，美期指今（24）日重挫、亞股倒一片，台北股市盤中也一度大跌近500點，終場跌461點，收在17594點，跌幅2.5%。投資人關注戰事開打，會影響哪些部分，包括天然氣與原物料，哪些關係著半導體產業？會進一步加速通膨嗎？

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針對俄烏戰事引發的國際市場震盪，台新投顧副總黃文清今（24）日指出，從從能源的角度來看，天然氣一天之內大漲4%以上，確實在能源供應上會受到一定程度的影響，戰事反應到油價、天然氣的價格，原物料供應上也受到心理層面的影響，尤其美國總統拜登將對俄羅斯採取經濟制裁，油價與金價的上漲也勢不可免。

至於大家關心的半導體相關材料是否會受影響，使得半導體晶片產出有所問題？黃文清表示，以氖的供應上來看，美國半導體使用的氖，有90%透過烏克蘭來供應，雖然比例很高，但其實有替代原料，再加上氖屬於長期用料、非短期耗材，因此庫存方面比較不那麼緊張，供應上應不至於有太大的問題。

黃文清表示，另外，像鈀金過去高度使用在MLCC被動元件相關零件上，但這幾年鈀金價格的高漲，相關廠商在應用上積極替換其他材料，所以影響的程度逐步降低。至於鋼鐵材料，還有鋁跟鎳的供應，確實都有想像的題材面，預估價格將上漲，如亞洲鋼鐵價格過去價格較低，但因為戰事價格將逐漸走高，但相關廠商成本也將增加。

黃文清指出，俄烏戰事雖影響天然氣、原物料的價格與供應，但他認為這只是短期的影響，市場心理層面受影響較深，除非戰事持續擴大且長期大規模展開，否則目前看來，短期影響都還在可控的範圍內。

至於戰事對台灣的影響，黃文清表示對民生的影響相對較低，主要影響還是來自於市場的動盪、心理層面的影響，當然也許油價上漲、乃至於原物料的上漲，對通膨壓力是存在的，但目前都還在可控的範圍內。

黃文清指出，尤其台灣近期整體表現還是相對強勢，除了因為台灣基本面仍相當好，出口數據或經濟成長的態勢都頗為正面外，上市櫃公司營收與獲利也都比預期還要好，因此受到內資捧場，使台股大盤指數有一定支撐，所以一但俄烏戰事趨緩的話，股市會很快回到相對高點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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