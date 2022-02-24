今日最聚焦／俄烏開戰、經濟制裁　半導體原物料會短缺？

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至於大家關心的半導體相關材料是否會受影響，使得半導體晶片產出有所問題？黃文清表示，以氖的供應上來看，美國半導體使用的氖，有90%透過烏克蘭來供應，雖然比例很高，但其實有替代原料，再加上氖屬於長期用料、非短期耗材，因此庫存方面比較不那麼緊張，供應上應不至於有太大的問題。
黃文清表示，另外，像鈀金過去高度使用在MLCC被動元件相關零件上，但這幾年鈀金價格的高漲，相關廠商在應用上積極替換其他材料，所以影響的程度逐步降低。至於鋼鐵材料，還有鋁跟鎳的供應，確實都有想像的題材面，預估價格將上漲，如亞洲鋼鐵價格過去價格較低，但因為戰事價格將逐漸走高，但相關廠商成本也將增加。
黃文清指出，俄烏戰事雖影響天然氣、原物料的價格與供應，但他認為這只是短期的影響，市場心理層面受影響較深，除非戰事持續擴大且長期大規模展開，否則目前看來，短期影響都還在可控的範圍內。
至於戰事對台灣的影響，黃文清表示對民生的影響相對較低，主要影響還是來自於市場的動盪、心理層面的影響，當然也許油價上漲、乃至於原物料的上漲，對通膨壓力是存在的，但目前都還在可控的範圍內。
黃文清指出，尤其台灣近期整體表現還是相對強勢，除了因為台灣基本面仍相當好，出口數據或經濟成長的態勢都頗為正面外，上市櫃公司營收與獲利也都比預期還要好，因此受到內資捧場，使台股大盤指數有一定支撐，所以一但俄烏戰事趨緩的話，股市會很快回到相對高點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。