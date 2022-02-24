俄烏開戰！學者：中共現階段不具備「速戰速決」犯台能力

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揭仲表示，如果共軍要在台海進行大規模的軍事行動，則需要動員、集結大量的人員與物資，光是各類物資就接近三千萬噸；還要把這些人員與物資輸送到可對台灣進行武力投射的戰術位置，光是火車專列可能就超過3000列次；整個動員與運輸的規模，超過共軍以往所投入的任何一場戰爭。但目前中國大陸還沒出現這些徵候。
揭仲強調，更關鍵的是共軍目前還不具備武力犯台能「速戰速決」的條件。以跨海戰略投送能力為例，共軍若要速戰速決，估計第一波就要向台灣投送約12到15個旅的兵力；但在2020年底，共軍集中全軍的海空運輸載具，一次只能投送約7個旅，離標準還有明顯的差距。同時，共軍遂行現代化聯合作戰的能力也還不足；而美軍到目前為止，也還未從印太地區抽調可觀的兵力前往歐陸。
然而揭仲也指出，雖然短時間內中共要對台採取大規模軍事行動的可能性偏低，但不排除會升高在台灣周邊、甚至南海的武力展示或武力威脅，提醒華府必須看重北京在雙邊重大議題上的立場與利益。
揭仲還提醒，台灣方面比較該擔心的是，如果兩岸在這段期間出現重大的政治爭議或不預期的軍事意外時，中共也可能會利用華府還無法從烏克蘭情勢完全抽身之際，藉機大幅升高對我方的軍事壓力，意圖迫使我方與華府在某些議題上做出讓步。