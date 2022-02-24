廢警戒分級採「經濟防疫新模式」　陳秀熙籲要注意3指標

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今疫情記者會中，陳時中說明，未來防疫警戒將取消，台灣會步入經濟防疫新模式，將採用滾動式修正取代，並宣布自3月起，運動、拍攝、車內等部分場域將可不用佩戴口罩。
對此，陳秀熙認為，我國慢慢控制疫情，在現今疫情處於可控範圍下，可以恢復新常態生活，開始從邊境至社區，逐步鬆綁檢疫措施。
陳秀熙指出，未來滾動式修正時，可參考3大指標，首先是整體社區的疫苗保護力應維持在8至9成，雖然目前都有達標，但須持續監測，其次為12歲以下幼童染疫比例是否增加，若維持低感染，邁入全面解封的可能性就會增加，第三則要等次世代疫苗與口服藥物抵台時間。
陳秀熙提醒，雖然政府採滾動式修正，入境檢疫時間也已縮短，不過大量境外移入個案仍對解封是相當大的威脅，若民眾未遵循規定，仍可能會引起群聚感染，且家戶感染傳播力強，還是可能會出現漏洞，因此不論是檢疫者、一線工作人員或一般民眾都應遵守防疫規定，台灣才有望控制疫情，進入新常態生活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。