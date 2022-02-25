杜志濠25歲生日發豪願　盼放眼2024巴黎奧運及UCI三大賽

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這段期間回來台灣的杜志濠只能在哥倫布車隊的幫助下，加緊操練自己，結果在去年全運會石破天驚的勇奪4面金牌。回想這技驚四座的成就，謙虛的Sergio說道:「好成績個人當然感到驕傲，但須知公路車是團隊運動，真的很感謝我們整個團隊和教練。」
正當杜志濠苦悶於個人的職業選手美夢恐怕已破滅之際，事情卻出現了轉機。因為國內自行車大廠美利達公司運用贊助World Tour世巡賽車隊TBV(巴林.勝利車隊)的機會，以Sergio全運會4金的成績，成功引介杜志濠在今年初加盟隸屬TBV農場隊伍的義大利Cycling Team Friuli(富力車隊)，為小杜實現成為一級職業公路車選手的願望，跨出重要的一步。
對此，美利達公司副總經理鄭文祥表示杜志濠奮力追逐美夢非常值得讚佩，也很高興能在關鍵時候助杜志濠一臂之力，並鼓勵他再接再厲，展現自己的實力，則很有機會在不久的將來繼馮俊凱之後，成為台灣第二位晉身世界一級職業車隊的選手。
峰迴路轉，2022年是杜志濠整裝再出發的一年，第一次受教於義大利車隊的教練，杜志濠說「教練的課表與高強度針對弱項去訓練，都可以勇敢面對挑戰，並讓自己去勇於克服恐懼，因為我知道訓練是不會騙人的，身體是可以學習與記憶，長期訓練會反映在賽事上，而訓練只是學會對的方法，我明白未來在賽場上前往終點還是要靠自己，每一次的訓練都會赤裸的呈現在賽道上，當面對競賽的高壓時，身體會自然反射去面對賽場上的變化與挑戰，並扎實的成為最終的戰果。」
在2月24日25歲生日的這一天，杜志濠許下了三個願望：第一個願望「希望所有騎車的朋友注意騎行安全、出入平安」，第二個願望「希望自己勇於突破，並在歐洲的賽場拿到好成績」，願望之三，瞄準遠在歐洲的自行車賽殿堂，「永不設限，放眼2024巴黎奧運、UCI三大賽」。