俄烏開戰！台幣爆量重貶1.39角、貶破28元 逾4個月新低
俄烏開戰，市場恐慌情緒蔓延，台北股、匯市同步雙殺，台股終場大跌461點，新台幣兌美元今（24）日也貶破28元大關，終場收在28.023元兌1美元，較前一交易日重貶1.39角，不僅是自去（2021）年10月18日之後，收盤再現「28字頭」，亦創逾4個月收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量更爆增至21.78億美元。
記者顏真真/台北報導
2022-02-24 16:53:38
俄烏情勢緊張，俄羅斯進軍烏克蘭，烏克蘭宣布戒嚴，不僅使美期指重挫，美國期指今日大跌2%以上，布蘭特原油期貨突破100美元，來到101美元，油價之高為8年首見，另外金價也衝至1940美元。亞股今日也倒一片，日韓股市跌1.5%以上到2.6%，港股跌近3%、陸股跌1%以上，台股盤中亦一度大跌近500點，終場仍跌461點，收在17594點，跌幅2.5%。
國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元也貶值，其中韓元亦貶破1200價位，收在1202.40韓兌1美元，星幣、印尼盾等兌美元也貶值，新台幣兌美元亦重貶逾1角，並貶破28元大關。
匯銀人士指出，新台幣兌美元今日以27.9元、貶值1.6分開出，隨著俄烏開戰，台股跌幅擴大，新台幣貶幅也擴大，尤其在台股終場461點後，新台幣兌美元下午開盤後，也貶破28元，盤中更一度下探28.036元、重貶1.52角，終場收在28.023元兌1美元，仍貶值1.39角，這也是繼2021年10月15日收盤見到「28字頭」（當日收28.015元）之後，新台幣再重回「28元」，亦是2021年10月16日以來收盤新低價，10月15日收盤價為28.027元。