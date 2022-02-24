俄軍進攻烏克蘭！多城市爆逃難潮 加油站、ATM大排長龍
俄羅斯總統蒲亭24日宣布對烏克蘭東部展開軍事行動之後，烏克蘭當局隨即定調為俄羅斯「全面入侵」，並且宣佈全國進入戒嚴狀態，但已有多個城市傳出爆炸聲響，據傳已經有上百人傷亡。隨著局勢越來越嚴峻，烏克蘭多個地區也出現了逃難潮，大批汽車從烏克蘭首都基輔（Kyiv）駛離，加油站、ATM也出現了排隊人龍。
國際中心/綜合報導
2022-02-24 16:48:44
綜合外媒報導，在蒲亭宣布展開軍事行動後，包括首都基輔、第二大城哈爾科夫、海港城市敖德薩等烏克蘭城市傳出了巨大的爆炸聲，基輔的空襲警報大響，多個城市的居民也開始逃難，從當地24日以大早就能看見，大批車輛從基輔市中心離開，車站也能看到帶著家當逃難的民眾。
除此之外，包含基輔、頓內茨克第二大城馬立波（Mariupol）等城市的加油站外大排長龍，盧甘斯克地區的城鎮中的提款機也出現排隊人潮。
蒲亭24日表示在位於烏克蘭東部的頓巴斯地區發動軍事行動，並表示俄羅斯不是侵占烏克蘭，而是確保烏克蘭「去軍事化、去納粹化」，呼籲在烏克蘭東部的烏克蘭士兵放下武器回家。
但在多城市傳出爆炸聲響之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）隨即宣布全國戒嚴，全境將進入戰爭狀態。面對烏俄不穩定的局勢，英媒《Metro》分析，由於歐洲仰賴俄羅斯供應大量石油、天然氣以及小麥，但衝突造成能源價格飆升以及運輸中斷，再加上德國制裁俄羅斯，停止天然氣管線「北溪2號」（Nord Stream 2）這場危機將會進一步牽動食物及能源物價。