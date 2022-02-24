立院明開議！聚焦食安、居住正義　烏俄開戰牽動朝野攻防

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至於新會期各黨團優先法案規劃，國民黨團將集中於食安、居住正義、氣候變遷、改善低薪環境、財政收支劃分法等項目。
其中，食安部分，國民黨團將提出「學校衛生法」、「幼兒教育及照顧法」等修正草案，以及「學校供餐法」草案，禁止校園及相關機構使用核子事故地區產製的食材及食品，確保學、幼兒健康。環保部分，包括「氣候變遷因應法」、「減碳無沒家園推動法」。
此外，藍營也預計提出「公投法」修正草案，明定除由行政院提出的公投外，政府機關不得為正反意見的代表，並不得為公投案宣傳，全民投票通過後的法律效力，應為行政命令及行政處分。
民進黨團方面，柯建銘表示，目前共有將近90個法案，院版草案均已送來立法院審議，包括「私立高級中等以上學校退場條例」草案，以及今日行政院會通過《促轉條例》修正草案等4案，皆較為急迫。柯表示，新會期將處理今年度國營事業預算案和近2千個中央政府總預算解凍案，若是拖延到下會期，恐將影響到總預算執行，「拜託國民黨團，希望這個會期能夠解決這兩個預算」。
柯建銘也表示，盼民進黨籍召委優先排審行政院所提法案、國營事業預算案及總預算解凍案，因為民進黨是執政黨，必須負責。他說，目前黨團內部已在協調委員會分配和召委人選，待3月1日民眾黨、時代力量及無黨籍立委10人抽籤結束後再調整。明天就是開議日，民進黨團當然期待順利進行，但不順利也是常態，民進黨團就是以甲級動員因應，見招拆招。
時代力量部分，則將檢討《房屋稅法》檢討囤房稅制、制定《侵害性私密影像防制條例》、《精神衛生法》修正、《公職人員財產申報法》修正案，聚焦美好生活、陽光政治、捍衛民主等三個主軸相關法案。